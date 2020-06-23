الزراعة تختتم برنامجها التدريبي الثاني للموظفين الجدد

غزة- الرأي

اختتمت دائرة تنمية الموارد البشرية بوزارة الزراعة برنامجها التدريبي الثاني للموظفين الجدد، بلقاء احتفالي في مقر الادارة العامة للمحررات في محافظة خانيونس، وذلك بحضور د.ابراهيم القدرة وكيل الوزارة وا. محمد النجار مدير عام الرقابة الزراعية وا.شكري النجار مدير عام المحررات وأ.سامي النخالة مدير التنمية البشرية وعدد من موظفي الإدارات بالوزارة.

وافتتح "النخالة" اللقاء الاحتفالي مرحباً بوكيل الوزارة والمدراء العامون والمدراء والموظفين الجدد والحضور شاكراً للجميع حضورهم.

بدوره، تحدث الوكيل "القدرة" بكلمة وجهها للموظفين الجدد حثهم فيها على الاجتهاد، واكتساب الخبرات الفتية والادارية من زملائهم القدامى والحرص على الالتزام بالمشاركة في كل نشاط تدريبي يهدف لتطويرهم.

كما قدم القدره شكره لدائرة تنمية الموارد البشرية على جهودها في تنظيم هذا البرنامج المهم،ولكل العاملين بالوزارة ، مشدداًعلى ضرورة تحمل الجميع للأمانة والمسئولية الملقاة على عاتقهم رغم قسوة الظروف الناتجة عن حصار الإحتلال لقطاع غزة.

يذكر أن الجولة شملت كل من المحجر البيطري للوزارة ،ومحطة الاستزراع السمكي، محطة التجارب،ومديريتي البيطرة والزراعة بخانيونس،مقر الادارة العامة للمحررات وجولة للاراضي الزراعية والمزارع المحيطة بمقر المحررات .

