زراعة شمال غزة تنظم جولة ميدانية علي مربي الدواجن

غزة- الرأي

نظمت مديرية زراعة وبيطرة الشمال جولة ميدانية على مربي الدواجن في كافة مناطق محافظة الشمال،وشارك في الجولة كل من د. نائل السعدي مدير البيطرة، وعدد من موظفي بيطرة الشمال،

وخلال الجولة تم تقديم الارشادات والنصائح لمربي الدواجن من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم،وللتأكيد على وقوف وزارة الزراعة بالقرب مع العاملين بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني جنباً بجنب في كافة الظروف.

كما تأتي هذه الزيارة في ظل الزيارت المستمرة التفقدية لمربي الدواجن وتقديم الارشادات اللازمة والخدمات الفنية في ظل التقلبات المناخية المتسارعة.

