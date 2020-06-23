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لجنة الحكم المحلي بالتشريعي تقعد اجتماعاً دوريا لمناقشة عدد من الملفات

23 حزيران / يونيو 2020 03:09

لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي تقعد اجتماعاً دوريا لمناقشة عدد من الملفات
لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي تقعد اجتماعاً دوريا لمناقشة عدد من الملفات

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني، برئاسة النائب م. إسماعيل الأشقر، اجتماعا دورياً لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات إضافة إلى عدد من الشكاوى التي وصلت للجنة.

وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة كل من النائب مروان أبو راس، والنائب سالم سلامة، والنائب محمد فرج الغول، والنائب يونس أبو دقة، والنائب جميلة الشنطي.

وبحثت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وسبل متابعة تطبيق توصياتها ومن خلال الجهات ذات العلاقة والجهات ذات الاختصاص.

وناقشت اللجنة ملف تعيين رؤساء بلديات جدد، ومجال بلدية، إضافة لبحث عدد من الشكاوى التي وصلت اللجنة سواء من أفراد أو مؤسسات خاصة.

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