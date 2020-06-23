هندسة المتفجرات تتعامل مع "3" قذائف من مخلفات الاحتلال

خان يونس- الرأي

عثرت طواقم هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس ،على "قذيفتي" هاون من عيار 80 ملم، "قذيفة" إنارة عيار 120 ملم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الزراعية في منطقة صوفا قرب السياج الفاصل شرق محافظة خان يونس.

وأشارت شرطة هندسة المتفجرات في خانيونس إلى أن الطواقم المختصة من ضباط الهندسة توجهت إلى المكان بعد ورود إشارة من العمليات المركزية وقامت بإغلاق المنطقة، لحين التمكن من استخراج تلك المخلفات المتفجرة.

ولفتت طواقم الهندسة إلى قيامهم بتمشيط المنطقة بالكامل ومن ثم نقل المخلفات المتفجرة إلى مكان آمن تمهيداً لإتلافها.

وأهابت هندسة المتفجرات بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه يشاهدونه أو يعثرون عليه، مؤكدا على جاهزية هندسة المتفجرات للتعامل مع مثل هذه الأجسام.