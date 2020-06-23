وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الحكم المحلي بالتشريعي تقعد اجتماعاً دوريا لمناقشة عدد من الملفات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تتفقد شؤون الجمعيات التعاونية لتقديم النصائح وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تنظم جولة ميدانية علي مربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تختتم برنامجها التدريبي الثاني للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدرس تعويض المصابين من منتسبي الأمن الوطني ووزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية المالية تجري جولة تفقدية لأراضي المحررات وكالة الرأي الفلسطينية المالية تشارك في ورشة عمل لتحليل مخاطر معبر رفح للبترول وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تعزز تعاونها مع كلية الدراسات المتوسطة بجامعة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تُوضح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة لغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

مكتب شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف شيكل

23 حزيران / يونيو 2020 03:17

مكتب شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف شيكل
مكتب شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة

خان يونس- الرأي

 أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة خان يونس المدينة خلافاً مالياً بين إثنين من المواطنين بقيمة "12" ألف شيكل امتد لحوالي ست سنوات.

وذكر الرائد فادي الشوربجي رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة خان يونس المدينة أن المواطن (ع.د) تقدم بشكوىلشرطة خانيونس يطالب فيها المواطن (ح _ س) بمبلغ "12" ألف شيكل بعد خلافهما على معاملات تجارية منذ ست سنوات.

وبين الرائد الشوربجي أن شرطة خانيونس استدعت الطرف الثاني واستمعت لأقواله وطرحت عدة حلول توافقية لإنهاء الخلاف بينهما.

وأوضح رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة خان يونس المدينة أن الحل الذي توصل إليه الطرفان يقضي بدفع مبلغ "3" آلاف شيكل كدفعة أولى وتقسيط المتبقي من المبلغ على عدة دفعات شهرية متتالية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟