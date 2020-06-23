مكتب شكاوى شرطة خانيونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف شيكل

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة خان يونس المدينة خلافاً مالياً بين إثنين من المواطنين بقيمة "12" ألف شيكل امتد لحوالي ست سنوات.

وذكر الرائد فادي الشوربجي رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة خان يونس المدينة أن المواطن (ع.د) تقدم بشكوىلشرطة خانيونس يطالب فيها المواطن (ح _ س) بمبلغ "12" ألف شيكل بعد خلافهما على معاملات تجارية منذ ست سنوات.

وبين الرائد الشوربجي أن شرطة خانيونس استدعت الطرف الثاني واستمعت لأقواله وطرحت عدة حلول توافقية لإنهاء الخلاف بينهما.

وأوضح رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة خان يونس المدينة أن الحل الذي توصل إليه الطرفان يقضي بدفع مبلغ "3" آلاف شيكل كدفعة أولى وتقسيط المتبقي من المبلغ على عدة دفعات شهرية متتالية.