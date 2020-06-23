الاحتلال يُبعد فلسطينية عن القدس عقب اعتقالها

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، سيّدة فلسطينية من القدس ورضيعها بعدما اقتحمت قواته منزلها في المدينة.

وأفاد أحمد أبو غزالة بأن عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منزله في حي باب حطة بالبلدة القديمة، لاعتقال زوجته إلهام علي العبد غزالة.

وأضاف أن عناصر المخابرات رفضت أن تأخذ زوجته طفلها الرضيع عمر (5 شهور) معها، لكنهما (إلهام وأحمد) رفضا ذلك وأصرّا على أن يكون معها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتادتها إلى مركز “القشلة” غرب مدينة القدس، حيث تم الإفراج عنها شرط إبعادها عن القدس.

وأوضح أن قوات الاحتلال نقلتها إلى حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وأبعدتها بشكل فوري عن المدينة.

وتعقيبًا على ذلك، قال أبو غزالة إنه يعيش مع زوجته (من حملة الهوية الفلسطينية) منذ سنوات طويلة ويسكنان في القدس، لكن الاحتلال يُحاول تنغيص حياته، مرة من خلال الاستدعاءات، ومرة عبر الاعتقالات وقرارات الإبعاد المتتالية عن المسجد الأقصى.