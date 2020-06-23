وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تتعامل مع "3" قذائف من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يعزز تعاونه مع رئيس بلدية جباليا النزلة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الحكم المحلي بالتشريعي تقعد اجتماعاً دوريا لمناقشة عدد من الملفات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تتفقد شؤون الجمعيات التعاونية لتقديم النصائح وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تنظم جولة ميدانية علي مربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تختتم برنامجها التدريبي الثاني للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدرس تعويض المصابين من منتسبي الأمن الوطني ووزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية المالية تجري جولة تفقدية لأراضي المحررات وكالة الرأي الفلسطينية المالية تشارك في ورشة عمل لتحليل مخاطر معبر رفح للبترول وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تعزز تعاونها مع كلية الدراسات المتوسطة بجامعة فلسطين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتقلت مع رضيعها

الاحتلال يُبعد فلسطينية عن القدس عقب اعتقالها

23 حزيران / يونيو 2020 04:00

7c817834cd2d0ad89882341987142b31
7c817834cd2d0ad89882341987142b31

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، سيّدة فلسطينية من القدس ورضيعها بعدما اقتحمت قواته منزلها في المدينة.

وأفاد أحمد أبو غزالة بأن عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منزله في حي باب حطة بالبلدة القديمة، لاعتقال زوجته إلهام علي العبد غزالة.

وأضاف أن عناصر المخابرات رفضت أن تأخذ زوجته طفلها الرضيع عمر (5 شهور) معها، لكنهما (إلهام وأحمد) رفضا ذلك وأصرّا على أن يكون معها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتادتها إلى مركز “القشلة” غرب مدينة القدس، حيث تم الإفراج عنها شرط إبعادها عن القدس.

وأوضح أن قوات الاحتلال نقلتها إلى حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وأبعدتها بشكل فوري عن المدينة

وتعقيبًا على ذلك، قال أبو غزالة إنه يعيش مع زوجته (من حملة الهوية الفلسطينية) منذ سنوات طويلة ويسكنان في القدس، لكن الاحتلال يُحاول تنغيص حياته، مرة من خلال الاستدعاءات، ومرة عبر الاعتقالات وقرارات الإبعاد المتتالية عن المسجد الأقصى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟