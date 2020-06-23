الحزب الجمهوري الأمريكي: لإسرائيل الحق بأن تقرر ضم الضفة لوحدها

وكالات-الرأي:

بعث 109 من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري رسالة موقع عليها إلى رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" عبروا فيها عن دعمهم لضم أجزاء من الضفة الغربية وتطبيق السيادة عليها، وطالبوه بالتقدم بطلب من أجل تحقيق ذلك.



وقالوا وفق ما نقلت القناة السابعة العبرية: "نحن نكتب لنؤكد من جديد التحالف الذي لا جدال فيه بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، للتأكيد على أن لإسرائيل الحق في اتخاذ قرارات سيادية مستقلة دون ضغط خارجي ونعبر عن دعمنا لك عندما تتخذ مثل هذه القرارات كونك رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا".



كما عبروا عن قلقهم من التهديدات من الهيئات الدولية للاحتلال إن نفذت خطة الضم، موضحين أنه من الخطأ تهديد العلاقات مع الاحتلال، الذي هو حليف أمريكا الحقيقي.



وأضافوا: "نحن ندعم مشاركة إدارة ترامب في رؤية السلام، التي استندت إلى افتراض أنه لا ينبغي إجبار إسرائيل على اتخاذ خطوة من شأنها التأثير سلبًا على أمنها".



وزعم أعضاء الحزب الجمهوري في رسالتهم: "كما يعلم الجميع، رفض الفلسطينيون مقترحات إسرائيل مرارًا وتكرارًا وتجنبوا جهود إدارة ترامب لإحلال السلام، منذ تولي الرئيس منصبه وقبل الكشف عن خطته".



وعبروا عن أملهم أن تجلب خطة ترامب السلام والأمن والازدهار إلى منطقة كان ينبغي أن تحل هذا النزاع منذ فترة طويلة.



وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إن الولايات المتحدة قد تعطي الضوء الأخضر للاحتلال لتطبيق سيادته ولكن على مراحل لأن السيادة الكاملة "ستدفن خطة القرن".