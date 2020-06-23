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بلدية خان يونس توقع عقود مبادرات مجتمعية مع جمعية الثقافة والفكر الحر

23 حزيران / يونيو 2020 07:17

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غزة- الراي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع جمعية الثقافة والفكر الحر ولجنة تعزيز الصمود المجتمعي لأهالي قيزان رشوان عقود المبادرات المجتمعية والتي تتضمن الأولى مبادرة "وصال" وتشمل شق أربع طرق رئيسية، والثانية مبادرة "نوار" وتشمل توفير الإنارة والإنارة البديلة لسكان الحي.

وحضر مراسم التوقيع رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير مكتبه م. سعد عاشور، ومدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومسئول قسم العلاقات الدولية أ. هيا الأغا، ومدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر  الأستاذة مريم زقوت ،ومدير شبكة وصال مها الراعي، وممثلي لجنة تعزيز الصمود المجتمعي في حي قيزان أبو رشوان أ. نعمة كساب وأ. خالد الشاعر وأ. اسماعيل عصفور .

وخلال كلمته أكد م. البطة على ضرورة التعاون المشترك مع كافة المؤسسات المجتمعية للمساعدة بالنهوض بواقع المدينة وأحيائها المختلفة، مشيراً إلى أن البلدية لديها من الشراكات الواسعة التي أسست لانطلاقة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان خان يونس، ولا تدخر جهداً من أجل دعم احتياجات شعبنا وتعزيز الصمود المجتمعي.

وشدد م. البطة على أن بلدية خان يونس تسعى وبشكل جاد من أجل تطوير واقع الخدمة في كافة الأحياء لا سيما النائية منها والجديدة كذلك، مشيداً بالتعاون مع جمعية الثقافة والفكر الحر التي أفضت إلى تحقيق جملة من المبادرات المجتمعية في الأحياء المختلفة.

من جانبها ،أوضحت زقوت أهمية المبادرات التي تعتبر نتاج لقاءات تفاعلية وتخطيط وتحديد احتياج مع المجتمع بقيادة اللجنة وبمشاركة البلدية، مشيرة الى أهمية ونوعية المبادرات المتمثلة في شق 4 طرق رئيسية في المنطقة وتوفير انارة كهربائية وشمسية وتركيبها.

وأثنت زقوت على جهود بلدية خان يونس في تحسين نوعية الخدمات المقدمة  لأهلنا المدينة والمساهمة في تلبية بعض الاحتياجات الضرورية للمناطق المهمشة وكافة الأحياء، شاكرة جهود لجنة تعزيز الصمود المجتمعي لأهالي قيزان رشوان وعلى طاقم العمل بشبكة وصال.

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