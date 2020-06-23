بلدية خان يونس تمنح تخفيضات مالية لأصحاب الاستراحات

غزة- الراي

أعلن رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة عن إقرار جُملة من التخفيضات المالية لأصحاب استراحات شاطئ البحر مراعاة للظروف الحالية جراء الاغلاق والحصار وتداعيات جائحة كورونا.

وأكد م. البطة أن تلك التخفيضات جاءت تماشياً مع توجهات المجلس البلدي من منطلق المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتق البلدية، مشيراً إلى أهمية تلك التخفيضات والتسهيلات المالية لأصحاب الاستراحات والمتمثلة في منحهم خصم بنسبة (25%) لعامي 2017م و2018م على التوالي وكذلك خصم بنسبة (50%) لعام 2019م .

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وبحضور نائب الرئيس د. مازن الشيخ، وعضوي المجلس البلدي م. حمدي الشاعر، ود. وسام عاشور، ورئيس قسم الايجارات أ. المنتصر بالله شراب، قد التقوا ممثلي أصحاب الاستراحات لتدارس السبل الكفيلة بتنظيم موسم الاصطياف، ودراسة مطالبهم في ظل الظروف الحالية جراء جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع أكد م. البطة على أن البلدية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير مقومات النجاح كافة لجميع مرافقها الخدماتية والمستأجرة من خلال تبنى برامج وخطط تساعد على دعم مسيرة التنمية، مشددًا على أن بلدية خان يونس تدعم وترعى كافة الجهود المبذولة لدعم مسيرة الاقتصاد المحلي من أجل النهوض بواقع خان يونس والرقي بها قدر المستطاع.

وأوضح أهمية تنظيم موسم الإصطياف خلال موسمه الحالي، بما يضمن توفير مساحات آمنة للعائلات ومنع تواجد الاستراحات الخاصة، وكذلك توفير بيئة سليمة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري العام للشاطئ البالغ طوله (9) كم.

ومن جانبهم شكر أصحاب الاستراحات مساهمات بلدية خان يونس واستجابتها السريعة لإقرار حملة التخفيضات التي من شأنها دعم احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا وتراجع الحركة الاقتصادية، مشيرين إلى أنهم يسعون إلى تطوير الخدمات المقدمة لعموم المصطافين، وملتزمون بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة خلال عملهم في الاستراحات للحفاظ على سلامة السكان.