بلدية غزة تعقد لقاءين تشاوريين لمناقشة مشاريع تطويرية في تل الهوا

غزة- الراي

ناقشت بلدية غزة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروعي تطوير شارع أبراج السعادة وشارع الجزائر في حي تل الهوا غرب المدينة، خلال لقاءين تشاوريين عقدتهما مع سكان المنطقتين في مركز رشاد الشوا الثقافي، ضمن سياستها في تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صناعة القرار وتنفيذه.

وحضر اللقاءين أعضاء المجلس البلدي بدر صبرة وهاشم سكيك ومصطفى قزعاط، ومدراء الإدارات والدوائر في البلدية، وممثلين عن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومؤسسات وشركات محلية، ولجنة حي تل الهوا، ولفيف من أهالي المناطق المستهدفة.

وأكد بدرة أن المجلس البلدي وضع آلية واضحة لاختيار المشاريع التطويرية في مدينة غزة، أبرزها حاجة المنطقة المستهدفة للتطوير، وكثافة السكان، ووجود مدارس ومرافق صحية وخدماتية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

من جهته، ذكر سكيك أن البلدية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين واقع مدينة غزة من خلال تنفيذ هذه المشاريع التطويرية بالتعاون مع شركائها وضمان توزيعها بشكل عادل بين أحياء المدينة.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على مقدرات المدينة والمرافق العامة فيها، وزرع ثقافة التعاون والعمل المشترك، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتنفيذه، مؤكدًا أن البلدية تعمل جاهدة لتوعية المواطنين بأهمية فرز النفايات من المصدر.

وقدمت دائرة إعداد المشاريع في البلدية شرحًا مفصلا عن المشروعين الجديدين في حي تل الهوا، وأجابت عن استفسارات المواطنين. وناقش الحضور تفاصيل المشروع وأهميته وأهدافه، وأهم المشاكل المتوقع أن يساهم في حلها، إضافة إلى أسباب اختياره وآلية التنفيذ وفق المخططات والمدة الزمنية المحددة.

واتفق المشاركون على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدية والمواطنين في المنطقة خلال مرحلة تنفيذ المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه أو تبطئ عملية التنفيذ.

