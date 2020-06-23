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اللجنة الوطنية تستعد لإطلاق العديد من المبادرات لتنظيف المقابر

23 حزيران / يونيو 2020 08:06

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غزة- الراي

تستعد اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر محافظة غزة لإطلاق مبادرة تنظيف مقابر ابن مروان والأوزاعي والخروبي والشيخ شعبان والمنطار والتونسي بمشاركة مؤسسات رسمية وأهلية.

 جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة في مقر مديرية أوقاف غزة لبحث المبادرة مع ممثلين عن وزارة الحكم المحلي وبلدية غزة ومركز المشروع الخير الشبابي ولجنة حي الدرج ولجنة حي الشجاعية ولجنة حي الزيتون ومخاتير ووجهاء من المحافظة .

بدوره ،استعرض مدير أوقاف غزة د. محمد كمال سالم سبل تنفيذ المبادرة وآلياتها، منوهاً إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها من قبل متطوعين من جهات مجتمعية متعددة وعائلات المنطقة، داعياً إلى التكاتف والمشاركة الفاعلة لإنجاح المبادرة تعظيماً لحرمة المقابر وإكراماً للأموات.

وثمن سالم جهود الجهات المجتمعة في إنجاح المبادرات مقدماً الشكر الجزيل للمبادرين والمتطوعين والمشرفين والداعمين.

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