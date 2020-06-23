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التلاوة والتجويد بالعمل النسائي يعقد اجتماعًا بالمشرفات

23 حزيران / يونيو 2020 08:09

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غزة- الراي

نظم قسم التلاوة والتجويد بالإدارة العامة النسائي الاجتماع الخاص بالمشرفات بحضور المدير العام أ. كفاح الرملي ورئيس القسم تغريد مريش والإداريات والمشرفات على مستوى القطاع.

وأشادت الرملي خلال اللقاء بجهود موظفات القسم اللاتي يعملن على قدم وساق لمحو أمية قراءة الكريم تلاوةً وتجويداً , وفتح دورات متقدمة , وزيادة نسبة الحاصلات على السند المتصل بالرسول صلى الله علية وسلم , مشيرة إلى أن القسم سجل الحد الأقصى من المتطوعات البالغ عددهن 220 مدرسة تعمل في البرامج التعليمية التطوعية القرآنية المتعددة.

من جهتها ،استعرضت مريش خطة عمل البرامج البعدية في القسم , ومناقشة الإيجابيات والسلبيات لواقع التدريس الالكتروني من أجل الوصول إلى نتائج أفضل , واستعرضت الانجازات التفصيلية التي تم تنفيذها للطالبات والنساء المشاركات على مستوى القطاع.

وفي الختام شكرت جميع الموظفات لمشاركتهن الفاعلة في انجاح البرامج القرآنية في ظل كرونا والتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الأزمة وما بعدها.

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