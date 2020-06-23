الوعظ والإرشاد بالعمل النسائي تنظم دورة في الإعلام الالكتروني

غزة- الراي

عقد قسم الوعظ والإرشاد بالعمل النسائي بالتعاون مع قسم الدعوة الكترونية التابع لوزارة الأوقاف "دورة الإعلام الالكتروني " وذلك ضمن سلسلة الدورات التكنولوجية الموزعة على جميع المحافظات, التي تستهدف الواعظات على مستوى القطاع ,والبالغ عددهن (50) واعظة.

وحضر افتتاح الدورات الإلكترونية المدير العام للعمل النسائي كفاح الرملي ومدير دائرة الوعظ والإرشاد نادية الغول ورئيسي قسم الدعوة الكترونية صهيب الكحلوت, و عبير الطرطور , وبمشاركة المدرب أيمن الهسي.

وفي كلمة لها تحدثت الرملي عن أهمية العمل الالكتروني الدعوي الذي أصبح جزء أساسي في الحياة المعاصرة ,وخاصة الأزمات , موضحة أن الإعلام الإلكتروني حثَّ عليه الدين الإسلامي ,مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحالية ومواكبة المتغيرات وتوظيفها بصورة إيجابية تعبر عن الهوية الإسلامية الصحيحة.

ومن جهته شكر الكحلوت الواعظات والوعاظ الذين شاركوا في العمل الإلكتروني خلال أزمة كورونا, وقدموا نماذج مميزة في مختلف المجالات الوعظية والفقهية والتربوية والتفسيرية

فيما عرض المدرب الهسي محاور الدورة التي تتضمن تصميم برامح عبر الجوال مثل king master والمصور العربي بالإضافة إلى مهارات التصوير وضوابط النشر الكتروني.