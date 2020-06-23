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تحفيظ رفح يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة المراجعة الأولية لحفظة 2020م

23 حزيران / يونيو 2020 08:14

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غزة- الراي

عقد قسم التحفيظ بمديرية أوقاف رفح اجتماعًا مع مشرفي التحفيظ بالمحافظة, لمناقشة خطة المراجعة الأولية لحفظة عام 2020 المتوقع اختبارهم هذا العام, بحضور مدير الأوقاف أ. عدنان حسان ورئيس قسم التحفيظ أ. زياد أحمد ورئيس شعبة التحفيظ أ. عدنان يوسف.

بدوره، ثمن حسان الجهود الكبيرة التي يبذلها قسم تحفيظ رفح, خاصة قبل وأثناء جائحة كورونا, منوهًا الى أن النجاح الذي حققه في التحفيظ عن بعد بمثابة نجاح لمسيرة التحفيظ, مشددًا على أن إدارته لن تدخر جهدًا في دعم ومساندة ملف التحفيظ.

من جهته ،أكد أحمد أن أهم ركائز تثبيت القرآن الكريم هو اتصال العبد بربه, مشيرًا الى أن القسم بحاجة لتعزيز الجهد المبذول من أجل ضمان نجاح المسيرة ونجاح الحفظة في اختبارات التحفيظ لهذا العام.

من ناحيته ، أشار يوسف أن ما يحقق التثبيت والمراجعة هي المداومة على المراجعة اليومية، والسير على الخطة المتبعة لدى قسم التحفيظ ، وتحدث حسان على أهمية الحفاظ على هذا الجيل القرآني، داعيا لفتح كافل السبل وإزالة كل العوائق للارتقاء بهؤلاء الحفظة.

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