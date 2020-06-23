"الشباب والرياضة":تؤكد استمرار جهودها لاستيعاب اعداد أكثر لقروض الزواج

غزة- الراي

أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها تعمل حاليا لدى كافة الجهات الرسمية من خلال لجنة متابعة العمل الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص بهدف توفير دعم مالي لصندوق دعم الشباب الفلسطيني، وذلك خلال ورشة عمل لمناقشة ٱليات عمل الصندوق نظمتها الوزارة وصندوق دعم الشباب في مقر الوزارة بغزة،

وحضر الورشة أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة وعصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب، وجمال العقيلي مدير عام الشباب والمدراء العامون ومدراء الدوائر المعنية بالوزارة وعضوي مجلس إدارة الصندوق عن المراكز الشبابية وجدي عزام وعوني أبو إسماعيل.

وتضمن النقاش خلال الورشة العديد من الاقتراحات، وتركز معظمها في أهمية زيادة الدعم المادي لاستيعاب الإقبال الكبير من الشباب للحصول على قروض الزواج.

وأوضح أحمد محيسن وكيل الوزارة أن الإقبال الكبير من الشباب للحصول على قرض الزواج يمثل الثقة الكبيرة التي اكتسبها الصندوق عبر ٱلية عمله والتزامه بالشفافية وإجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين بدون أي استثناءات.

وأضاف محيسن:" هذه الثقة والحاجة الكبيرة تدفعنا لتلبية طموح الشباب وزيادة عدد المستفيدين من خلال التحرك لزيادة الدعم المادي للصندوق حتى يتحقق حلم الشباب في توفير مساهمة في تكاليف الزواج والتخفيف من الأعباء الكبيرة التي تفرضها الظروف الصعبة في محافظات غزة".

وتطرق محيسن إلى اقتراح تقسيم الفئات العمرية وفقا لقراءة استطلاعية للفئة العمرية التي تقدمت للقرعة الأخيرة لقروض الزواج، وأبدى ترحيبه بالفكرة وتطبيقها من خلال تخصيص الفئة العمرية الأكثر حاجة للقرض بشكل دوري خلال العام.

يذكر أن القرعة الأخيرة لقروض الزواج أسفرت عن اختيار 120 شابا للاستفادة من القرض بينما كان عدد المتقدمين 1940 شابا، حيث تبلغ قيمة القرض الحسن 2000 دولار يتم تسديدها بصورة ميسرة بقيمة 50 دولار شهريا.

وبلغ عدد المستفيدين من قروض الزواج منذ تأسيس الصندوق 3500 شابا.