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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع شركة وتاكسيات كريم

24 حزيران / يونيو 2020 12:57

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع شركة وتاكسيات كريم
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع شركة وتاكسيات كريم

غزة- الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة العلاقات العامة والإعلام ، وبحضور وحدة الحاسوب في الوزارة ، اجتماعا مع شركة وتاكسيات كريم.

جاء ذلك،  لمناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في عدة محاور من أهمها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والجوانب التجارية والإقتصادية بتسويق بعض السلع وإيصالها بسهولة للموظفين ، وعدد من الجوانب التي يتم من خلالها أيضا تسهيل وصول الموظفين لعدد من االتسهيلات. 
من جانبه، رحب مدير عام الوحدة د. حسام الدجني بالوفد الزائر مثمنا جهودهم الكبيرة في منح التسهيلات والخدمات للمواطنين. 
وناقش الطرفان عدد من المحاور التي يلزم التعاون المشترك وتوفيرها سواء للموظفين أو مؤسسات لها علاقة بالوزارة .

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