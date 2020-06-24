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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع مؤسسة قرى الأطفال sos

24 حزيران / يونيو 2020 01:44

التنمية الاجتماعية تبحث مع قرى الاطفال sos تعزيز وتطوير العمل المشترك
التنمية الاجتماعية تبحث مع قرى الاطفال sos تعزيز وتطوير العمل المشترك

غزة- الرأي

عقدت وحدة الاسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية اجتماع مع مؤسسة sos في قطاع غزة .

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات متعددة لتعزيز وتطوير العمل خلال الفترة القادمة ، حيث تم مناقشة معايير قبول الاطفال ضمن اجراءات Gatekeeping Guidelines .

وكان من اهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع دراسة وإعادة تقييم أوضاع الاطفال نزلاء القرية والمستفيدين من خدمات sos بشكل عام واستخدام نهج إدارة الحالة مع الاطفال للوصول إلى أفضل رعاية لهم واعتماد المبادئ التوجيهية لقرى الأطفال كإطار عمل ناظم لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

 كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين فريق القرية ومرشدي حماية الطفولة مع اهالي الاطفال المستفيدين في القرية لمناقشة أهم الامور التي تخص أطفالهم.

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