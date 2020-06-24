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اللواء "أبو وطفة" يتفقد مركز شرطة الشاطئ

24 حزيران / يونيو 2020 06:10

اللواء "أبو وطفة" يتفقد مركز شرطة الشاطئ
اللواء

غزة- الرأي

تفقد مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، صباح الثلاثاء، مركز شرطة الشاطئ في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وكان في استقباله، كل من مدير مركز شرطة الشاطئ الرائد طلعت علي ونائبه الرائد رائد صيام، ولفيف من رؤساء الأقسام في المركز.

وأشاد اللواء "أبو وطفة" بجهود مركز شرطة الشاطئ في سرعة الاستجابة للمواطنين، والحفاظ على حالة الأمن والأمان، في ظل شح الإمكانيات والتحديات التي تواجه قطاع غزة.

وحثّ "أبو وطفة" كوادر المركز على بذل المزيد من الجهود من أجل تحصين وحماية الجبهة الداخلية، والانفتاح على الجمهور.

من جانبه، رحب مدير المركز الرائد طلعت علي بزيارة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، مستعرضاً إنجازات مركز شرطة الشاطئ خلال الفترة الماضية.

وأكد مدير مركز شرطة الشاطئ أنهم  يسيرون في عدة اتجاهات، تتمثل: في إنفاذ القانون، وتطوير العمل، وزيادة كفاءة العاملين، والانفتاح على المجتمع بكافة شرائحه.

وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً يسلط الضوء على مهام مركز شرطة الشاطئ وإنجازاته خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الجولة، تفقد اللواء "أبو وطفة" عدداً من مرافق مركز شرطة الشاطئ، مستمعاً إلى النزلاء المتواجدين في نظارة المركز.

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