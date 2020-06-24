النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2540) الاربعاء24/6/2020
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· »استطلاع: 66% من الفلسطينيين يتوقعون قيام إسرائيل بضم الأغوار والمستوطنات
· الرئاسة توصل إنذارات ساخنة لإسرائيل.. أبو ردينة: المعركة مستمرة وطويلة ولن نتراجع وهناك…
أخبار إسرائيلية
- كوخافي يحذّر من تصعيد في الضفة وغزة "خلال أسابيع"
- غانتس حول الضم: إسرائيل "لن تنتظر" الفلسطينيين
- المصادقة على إعفاء نتنياهو من الضريبة على مصاريفه الشخصية
- إسرائيل تطالب قبرص الرومية بتأييد “الضم” خلافا لـ”أوروبا”
- وزير المخابرات الإسرائيلي: الدول العربية هي من يريد التقرب من تل أبيب
- استشهاد فلسطيني بزعم محاولة دهس شرطي إسرائيلي – (صور)
الاخبار الدولية
- واشنطن تؤيد «الضم» التدريجي.. ومستوطنات القدس أولاً -
- وزير الخارجية الروسي: ملتزمون بتكثيف جهود الرباعية الدولية للوساطة بين فلسطين وإسرائيل
الاخبارالعربية
- السعودية تعلن ضوابط لـ"حج محدود" هذا العام
- العمادي يعلن البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار الاسبوع المقبل
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الصحف العربية
القدس العربي
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· مؤسسة الدراسات الفلسطينية: «الأمن المهدد»… فزاعة إسرائيلية لتبرير النهب والضم والهيمنة
· وزير المخابرات الإسرائيلي: الدول العربية هي من يريد التقرب من تل أبيب
· استشهاد فلسطيني بزعم محاولة دهس شرطي إسرائيلي – (صور)
· القيادة الفلسطينية تجتمع في الأغوار.. والعالول: مجموعة فعاليات تنظم خلال أيام
· إسرائيل تطالب قبرص الرومية بتأييد “الضم” خلافا لـ”أوروبا”
· الرئاسة توصل إنذارات ساخنة لإسرائيل.. أبو ردينة: المعركة مستمرة وطويلة ولن نتراجع وهناك…
الشرق الأوسط
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- مشروع قانون إسرائيلي يسهّل شطب قوائم عربية في الانتخابات
- {تفاقم مذهل} في معدلات الجريمة بين صفوف فلسطينيي 48
- {حماس} تدعو إلى «ثورة غاضبة» في مواجهة الضم
الخليج الإماراتية
- واشنطن تؤيد «الضم» التدريجي.. ومستوطنات القدس أولاً -
الاهرام المصرية
- عضو "تنفيذية التحرير الفلسطينية": إمعان الاحتلال في الإعدامات الميدانية يعكس استهتارا بالعالم وهيئاته الدولية
- وزير الخارجية الروسي: ملتزمون بتكثيف جهود الرباعية الدولية للوساطة بين فلسطين وإسرائيل
الغد الأردنية
- حماس” تصعد خطابها وتدعو لثورة جماهيرية ضد الضم الإسرائيلي
- رضيع فلسطيني يدفع حياته ثمنا لانتقام الاحتلال بسبب وقف التنسيق…
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس
الشروق المصرية
- غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية وسط سوريا
- الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الشهيد مصطفى عريقات يجب ألا تمر دون عقاب
الاخبار اللبنانية
- «كباش التنسيق»: السلطة تصدر الجوازات وحدها!
الشرق القطرية
- عبر"إيلاف" بوابة التطبيع.. وزير إسرائيلي: ثمة كلام متبادل بين إسرائيل والسعودية
- حالات اختناق وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في اشتباكات بنابلس
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
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- حركة حماس تلتقي نائب وزير الخارجية الروسي
- اسـتــشـهاد الشاب احمد عريقات برصاص جنود الاحتلال
- خاص خلال أيام.. القسام يضع النقاط على حروف "خطة احتلال الضفة"
- 79 إصابة جديدة بكورونا في محافظة الخليل
- السعودية تعلن ضوابط لـ"حج محدود" هذا العام
- حماس تدعو الشعب لثورة في كل مكان لإفشال خطة الضم
- الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في القدس والضفة
القدس المحلية
· غانتس حول الضم: إسرائيل لن تنتظر الفلسطينيين
- غوتيريش يدعو إسرائيل للعدول عن ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة
- جامعة بيرزيت الثامنة عالمياً والأولى عربياً في مسابقة نورمبرغ للمحكمة الصورية
- إدارة ترامب: ضم مستوطنات قرب القدس المحتلة أولا
- إغلاق مخيم العَزّة والدهيشة بسبب "كورونا"
الحياة الجديدة
- المالكي: الأونروا عامل استقرار في الإقليم
- الرئيس يعزي بوفاة رياض عساف
- الخارجية: 8 وفيات من أبناء جاليتنا حول العالم اليوم
- "هيئة الأسرى": زيارات أهالي الأسرى المقدسيين تستأنف الشهر المقبل
- بسبب التسارع الكبير في انتشار الوباء... الحكومة تقرر وقف الاحتفالات بالأفراح
- تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في الخليل ونابلس يرفع حصيلة اليوم إلى 179
- الرئيس يهاتف محافظ الخليل ورئيس بلدية تفوح للإطمئنان على أوضاع المواطنين
- الشرطة والنيابة تحققان بمقتل مواطن في العيزرية شرقي القدس
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جريدة الأيام
- جيش الإحتلال يعدم شاباً عند حاجز الكونتينر كان يشارك في الإعداد لحفل...
- »"كورونا" يواصل التفشي في محافظة الخليل بتسجيل 164 إصابة و4 بمحافظات أخرى
- »"طوشة" بين عائلتين مهاجرتين في السويد والحل عشائرياً في غزة
- »"الخارجية": جهود عودة العالقين مستمرة والدفعة الثالثة من مصر ستصل غداً
- »رام الله: إجراء أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بـ "كورونا"
- »استطلاع: 66% من الفلسطينيين يتوقعون قيام إسرائيل بضم الأغوار والمستوطنات
وكالة صفا
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- عليكم بالاستعداد النفسي والتدريبي" كوخافي لجنوده: قد تتطور الأوضاع لعمليات بالضفة وقتال في غزة
- مصوّر "الزمن الجميل"بالصور: الحاج الهنداوي.. حكاية 60 عامًا "خلف الكاميرا"
- إصابة شاب واعتقال آخر باعتداء للاحتلال في رام الله
- الحكومة تقرر وقف حفلات الأفراح بمحافظات الضفة
- هنية ينعى زوجة المؤسس ياسين ويؤكد الوفاء لعائلته
- "سانا": مقتل عسكريين وإصابة 4 بغارتين على مواقع سوريا
- محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مخيم العَزّة
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وكالة الراي الفلسطينية
- هنية يدعو إلى خطّة عمل جادة لمواجهة مشاريع الاحتلال
- مقتل مقدسي وإصابات برصاص أمن السلطة الفلسطينية
- قاسم: الإدارة الأمريكية تتصرف بعيدًا عن القانون والقرارات الدولية
- حركة حماس تلتقي نائب وزير الخارجية الروسي
- 158 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
- مستوطنون يحرقون أراضٍ فلسطينية شمال نابلس
- الضفة: إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع الحصيلة لـ 167
- إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
- قوات الاحتلال تعتقل أسيرًا محررًا شمال رام الله المحتلة
- البدء بصرف المنحة القطرية مطلع الأسبوع المقبل
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سما نيوز
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- حماس تكشف تفاصيل رسالة بعثها هنية للأحزاب العربية والإسلامية بشأن خطط الضم..
- الجيش الاسرائيلي يحذر من تصعيد في الضفة وقطاع غزة "خلال أسابيع"..
- تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ونابلس يرفع حصيلة اليوم إلى 179
- غانتس حول الضم: لن نستمرّ في انتظار الفلسطينيين.. وفرض السيادة سيكسر ’الجمود السياسي!
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فلسطين اليوم
- 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ونابلس ليرفع العدد لـ 179
- دعا لاسناد ذوي الشهيد..الشيخ عدنان: أحمد عريقات أعدم بدم بارد وسادية إحتلالية
- العمادي يعلن البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار الاسبوع المقبل
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز الكونتينر
- القيادي حبيب يدعو لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة خطط الضم
عرب 48
- إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بأبو ديس وإغلاق شارع بين نابلس وجنين
- بيت لحم: استشهاد شاب برصاص الاحتلال
- مقتل رجل في العيزرية وإصابة 3 بإطلاق نار
- فرض إغلاق على "إلعاد" وأحياء في طبريا بسبب كورونا
- كوخافي يحذّر من تصعيد في الضفة وغزة "خلال أسابيع"
- غانتس حول الضم: إسرائيل "لن تنتظر" الفلسطينيين
- المصادقة على إعفاء نتنياهو من الضريبة على مصاريفه الشخصية
- صحيفة إسرائيلية: رئيسا الموساد والمخابرات المصرية ينسقان التنديد بالضم
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وكالة وفا
- إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر بالقرب م ...
- الحكومة تقرر وقف الاحتفالات بالأفراح في جميع ...
- الخارجية: جريمة اعدام الشهيد عريقات يجب الا ت ...
- محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مخيم العَزّة
- تسجيل 87 حالة وفاة و1332 إصابة جديدة بفيروس " ...
- "سانا": مقتل عسكريين وإصابة 4 بغارتين على الس ...
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حدث في مثل هذا اليوم
24 حزيران (يونيو)
- 2005م مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين بجروحٍ في عمليةٍ نفّذتها مجموعةٌ مسلحة من كتائب الأقصى والجهاد الإسلامي بالقرب من مستوطنة "حجاي" جنوب الخليل
- 2002م سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيّ تحاصر منزل الشيخ أحمد ياسين و تفرض عليه الإقامة الجبريّة ، و تحاول اعتقال د. عبد العزيز الرنتيسي من منزله و أنصار الحركة يمنعون عمليّة الاعتقال .
- 2002م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تقصف سيّارتي أجرة في رفح كانت تقلّ عناصر من كتائب القسّام ، ممّا أدّى إلى استشهاد 6 منهم و هم : ياسر أبو رزق ، أمير قفة ، بسام أبو رزق ، يوسف أبو رزق ، سامي محمد عمر ، و مدحت الجوراني.
- 2001م الاحتلال الصهيونيّ يغتال أسامة الجوابرة ، أحد نشطاء حركة "فتح" في نابلس ، عبر تفجير هاتفٍ عموميّ مفخّخ .
- 1983م سورية تبعد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, عن أراضيها، بعد أن أدلى بتصريحات اتهم فيها ليبيا والقوات السورية بمساندة حركة انشقاقية مسلحة ضده في حركة "فتح", التي يقودها.
- 1980م منظمة العمل الدولية تصدر القرار رقم (2) الذي يشجب إقامة المستوطنات في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
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