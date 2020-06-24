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أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2540) الاربعاء24/6/2020

24 حزيران / يونيو 2020 07:26

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2540) الاربعاء24/6/2020

 

أخبار فلسطينية

 

·         »استطلاع: 66% من الفلسطينيين يتوقعون قيام إسرائيل بضم الأغوار والمستوطنات

·         الرئاسة توصل إنذارات ساخنة لإسرائيل.. أبو ردينة: المعركة مستمرة وطويلة ولن نتراجع وهناك…

 

 

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الاخبار الدولية

  • واشنطن تؤيد «الضم» التدريجي.. ومستوطنات القدس أولاً -
  • وزير الخارجية الروسي: ملتزمون بتكثيف جهود الرباعية الدولية للوساطة بين فلسطين وإسرائيل

 

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الصحف العربية

 

القدس العربي

·         وفاة زوجة الشهيد أحمد ياسين مؤسس حماس

·         مؤسسة الدراسات الفلسطينية: «الأمن المهدد»… فزاعة إسرائيلية لتبرير النهب والضم والهيمنة

·         وزير المخابرات الإسرائيلي: الدول العربية هي من يريد التقرب من تل أبيب

·         استشهاد فلسطيني بزعم محاولة دهس شرطي إسرائيلي – (صور)

·         القيادة الفلسطينية تجتمع في الأغوار.. والعالول: مجموعة فعاليات تنظم خلال أيام

·         إسرائيل تطالب قبرص الرومية بتأييد “الضم” خلافا لـ”أوروبا”

·         الرئاسة توصل إنذارات ساخنة لإسرائيل.. أبو ردينة: المعركة مستمرة وطويلة ولن نتراجع وهناك…

 

 

 

الشرق الأوسط

 

الخليج الإماراتية

  • واشنطن تؤيد «الضم» التدريجي.. ومستوطنات القدس أولاً -

 

 الاهرام المصرية

  • عضو "تنفيذية التحرير الفلسطينية": إمعان الاحتلال في الإعدامات الميدانية يعكس استهتارا بالعالم وهيئاته الدولية
  • وزير الخارجية الروسي: ملتزمون بتكثيف جهود الرباعية الدولية للوساطة بين فلسطين وإسرائيل

الغد الأردنية

 الشروق المصرية

 الاخبار اللبنانية

  • «كباش التنسيق»: السلطة تصدر الجوازات وحدها!

 

الشرق القطرية

 

 

 

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

 

القدس المحلية 

·         غانتس حول الضم: إسرائيل لن تنتظر الفلسطينيين

  • غوتيريش يدعو إسرائيل للعدول عن ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة
  • جامعة بيرزيت الثامنة عالمياً والأولى عربياً في مسابقة نورمبرغ للمحكمة الصورية
  • إدارة ترامب: ضم مستوطنات قرب القدس المحتلة أولا
  • إغلاق مخيم العَزّة والدهيشة بسبب "كورونا"

 

 

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24 حزيران (يونيو)

  • 2005م مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين بجروحٍ في عمليةٍ نفّذتها مجموعةٌ مسلحة من كتائب الأقصى والجهاد الإسلامي بالقرب من مستوطنة "حجاي" جنوب الخليل
  • 2002م سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيّ تحاصر منزل الشيخ أحمد ياسين و تفرض عليه الإقامة الجبريّة ، و تحاول اعتقال د. عبد العزيز الرنتيسي من منزله و أنصار الحركة يمنعون عمليّة الاعتقال .
  • 2002م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تقصف سيّارتي أجرة في رفح كانت تقلّ عناصر من كتائب القسّام ، ممّا أدّى إلى استشهاد 6 منهم و هم : ياسر أبو رزق ، أمير قفة ، بسام أبو رزق ، يوسف أبو رزق ، سامي محمد عمر ، و مدحت الجوراني.
  • 2001م الاحتلال الصهيونيّ يغتال أسامة الجوابرة ، أحد نشطاء حركة "فتح" في نابلس ، عبر تفجير هاتفٍ عموميّ مفخّخ .
  • 1983م سورية تبعد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, عن أراضيها، بعد أن أدلى بتصريحات اتهم فيها ليبيا والقوات السورية بمساندة حركة انشقاقية مسلحة ضده في حركة "فتح", التي يقودها.
  • 1980م منظمة العمل الدولية تصدر القرار رقم (2) الذي يشجب إقامة المستوطنات في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
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