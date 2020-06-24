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"غوغل" تضيف خدمة تقصي الحقائق إلى الصور

24 حزيران / يونيو 2020 07:30

"غوغل" تضيف خدمة تقصي الحقائق إلى الصور

أعلنت "غوغل" الاثنين أنها ستضيف تصنيفات خدمة تقصي الحقائق إلى الصور كجزء من جهودها الرامية إلى مكافحة المعلومات المضللة.

وأوضحت الشركة أن التصنيفات الجديدة سيتم إرفاقها بالصفحات الإلكترونية الأساسية للصور ومقاطع الفيديو التي تظهر في بحث "غوغل".

وقال مدير المنتجات في "غوغل" هاريس كوهين "الصور ومقاطع الفيديو طريقة رائعة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يجري في العالم. لكن قوة وسائل الإعلام المرئية لها سلبياتها خصوصا عندما تكون هناك أسئلة حول مدى صحة الصورة وسياقها".

وتابع "بدءا من اليوم، سنقدم معلومات من خلال خدمة تقصي الحقائق في صور غوغل على مستوى العالم لمساعدة الأشخاص (...) في إطلاق أحكام مستنيرة أكثر حول ما يشاهدونه على الانترنت".

وستعتمد التصنيفات الجديدة على قاعدة بيانات "كليم ريفيو" التي أنشأها متقصّو حقائق مستقلون.

وأوضح كوهين "الآن، عندما تبحثون في صور غوغل، قد ترون علامة (فاكت تشيك) أسفل نتائج الصور الصغيرة. وعند النقر على إحدى هذه النتائج لعرض الصورة بنسخة أكبر، قد يظهر ملخص من خدمة تقصي الحقائق على الموقع الأساسي الذي يضم الصورة".

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