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مايكروسوفت تقرر وقف خدمة ميكسر لألعاب الكمبيوتر

24 حزيران / يونيو 2020 07:43

مايكروسوفت تقرر وقف خدمة ميكسر لألعاب الكمبيوتر
مايكروسوفت تقرر وقف خدمة ميكسر لألعاب الكمبيوتر

 قرر قطاع ألعاب الكمبيوتر "إكس بوكس" التابع لمجموعة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت وقف خدمة ميكسر لبث وممارسة الألعاب عبر الإنترنت مباشرة بعد فشل الخدمة في جذب عدد كبير من المستخدمين في العالم، وتعتزم توصية المستخدمين بالانتقال إلى الخدمة المماثلة التي تقدمها شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما تعتزم مايكروسوفت الدخول في شراكة مع فيسبوك في مجال خدمة الحوسبة السحابية لألعاب الأجهزة المحمولة والتي سيتم طرحها في نهاية الصيف الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه اعتبارا من 22 تموز/يوليو المقبل سيتم إعادة توجيه مستخدمي خدمة ميكسر إلى خدمة جيمنج التي توفر فيسبوك. وأضافت بلومبرج أن قرار مايكروسوفت المفاجئ جاء بعد أقل من عام من جذب مايكروسوفت لشخصية نينجا اشهر ممارسي العاب الكمبيوتر عبر الإنترنت مباشرة واسمه الحقيقي تيلر بليفنز من خدمة تويتك للألعاب التابعة لمجموعة امازون. وكانت هذه الصفقة مؤشرا على معركة قوية للفوز بأكبر حصة من سوق العاب الكمبيوتر والتي تقدر بنحو 152 مليار دولار سنويا.

في الوقت نفسه فإن نجوم خدمة ميكسر مثل نينجا وشرود غير ملزمين بالانتقال إلى خدمة فيسبوك جيمينج. وكان هؤلاء اللاعبون سببا في إدراك مايكروسوفت فشل خدمة ميكسر حيث أبلغوا الشركة أنهم لا يجنون الأموال الكافية بسبب قلة عدد المستخدمين، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن فيل سبنسر رئيس قطاع إكس بوكس امس الاثنين.

وقال سبنسر "في حين أننا فخورون بالمجتمع الذي بنيناه حول خدمة ميكسر، فإننا لم نحقق أهدافنا التي وضعناها لها" مشيرا إلى أن فريق العمل في القطاع كان قد قرر في وقت سابق من العام الحالي ضرورة الخروج من هذا المجال بدلا من البحث عن شريك ينضم إليهم فيه.

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