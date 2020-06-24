من منا لا يحب الميلك شيك، بطعمه المميز والمتعدد حول العالم، ولكن هل سمعت يوماً عن أغلى ميلك شيكفي العالم؟، ومما يتكون؟ وكيف تم إعداده؟.

في مدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، طور أحد المطاعم الخاصةوصفة ميلك شيك لذيذة حازت على لقب أغلى ميلك شيك في العالم، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ولكن ما قصة أغلى ميلك شيك، التي أعيد نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي؟، القصة تعود لعام 2018، وخاصة في شهر يونيو بالتزامن مع اليوم العالمي للميلك شيك بنكهة الفانيلا في الولايات المتحدة الأمريكية، سمي الميلك شيك بإسم LUXE ويباع بمبلغ وقدره 100 دولار أمريكي.

وقد صنع هذا الميلك للإحتفال باليوم العالمي للميلك شيك بنكهة الفانيلا وتم فيه الإستفادة من مكونات باهضة الثمن.



[أغلى ميلك شيك في العالم: مغطى بـ 3000 قطعة كريستال] حمل اسم LUXE بكأس مميز مغطى بـ 3000 كريستالة سواروفسكي مصممة من قبل Kellie DeFries المعروفة بي "نينجا الكريستال"، وذكرت غينيس للأرقام القياسية أن خلف الكواليس وخلف هذا الإنجاز المبهر يعمل Joe Calderone، الطاهي الذي أشرف على محاولات كسر العديد من الأرقام القياسية التي حققها المطعم.لتحقيق هذا اللقب، قام الطهي شخصياً باختيار مقادير عالية الجودة مميزة للخلطة.

ولكن ما هي مكونات أغلى ميلك شيك؟، وفقاً لغينيس القياسية، يتكون من:

كريمه فخمة المذاق مأخوذة من ديفون م هذه الكريمة الغنية مصنوعة بطريقة يتم فيها غلي الحليب الطازج حتى تتكون طبقة سميكة من الكريمة فوقه.

حليب جيرزي و المأخوذ من بقر يسكن في جزر الكنال، ويتميز هذا الحليب بإرتفاع نسبة الزبدة فيه.

بوظة بنكهة الفانيلا من تاهيتي مأخوذة من حبوب الفانيلا الطازجة.

حبوب الفانيلا من مدغشقر وتعرف هذه الحبوب بصعوبة إنتاجها لأن فانيلا البلانيفوليا، تتطلب حوالي 3 أعوام لإنتاجها وتتميز بطعمها الغني.

ذهب صالح للأكل من عيار 23 قيراط، و يتميز هذا الذهب الصافي بأنه قابل للأكل، كما أنه يضيف لمعة ذهبية وجاذبية إلى الطعام.

كريمة مخفوقة وهي كريمة مغذية طبيعياً مخلوطة مع سائل مركز بالسكر.

صلصة الكرميل البنية، و هذه الصلصة الفريدة من نوعها تتميز بمذاق مميز مصنوع من كاكاو فنزويلي و بندق إيطالي وقصب السكر.

مركّز الكرز يتميز هذا المركّز المصنوع بإيطاليا بنكهة غنية وحلوة الطعم.

يقول الشيف الذي نفذ أغلى ميلك شيك:" أفتخر بحمل شهادة غينيس للأرقام القياسية لأغلى ميلك شيك، وأن في غاية السعادة لإضافة هذا اللقب إلى بقية إنجازاتنا في مجال الطعام. كان تحضير هذه الوصفة مليئ بالإثارة بسبب التميز الذي أردنا أن نضفيه على هذا الميلك شيك ونأمل أن يستمتع الزوار به".