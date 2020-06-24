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أخبار » الرياضة و الملاعب

من يتويج بلقب كأس فلسطين؟

24 حزيران / يونيو 2020 07:54

من يتويج بلقب كأس فلسطين؟
من يتويج بلقب كأس فلسطين؟

يدرس اتحاد كرة القدم مقترحًا لتتويج فريقا خدمات رفح ومركز بلاطة بلقب كأس فلسطين 2019 مناصفة، في ظل تعثر كافة الحلول لإقامة مباراة الإياب التي من المقرر إقامتها بالضفة الغربية منذ أوائل يوليو من العام الماضي؛ بسبب منع الاحتلال لوفد فريق خدمات رفح من الوصول للضفة.

وكان اتحاد كرة القدم خاطب نظيريه الآسيوي والدولي لإيجاد حل في ظل التعنت الكبير لسلطات الاحتلال في السماح لفريق خدمات رفح بالانتقال للضفة، قبل أن ترفض المحكمة العليا في القدس المحتلة التماسا تقدمت به مؤسسة مسلك لحقوق الانسان للسماح لـ 23 لاعبًا من خدمات رفح تم رفضهم لدواعي أمنية من الحصول على تصاريح.

وكشف مصدر مطلع أن الاتحاد أصبح أمام خيار واحد لحسم ملف البطولة بالإعلان عن تتويج الفريقين مناصفة بالبطولة، على أن يتم توزيع المكافأة المالية بالمناصفة فيما بينهم، موضحًا أن شركة “ooredoo” راعية البطولة طالبت باستعجال حسم الأمر من جانب الاتحاد.

وأشار إلى أن الاستعجال من جانب الشركة الراعية يأتي في اطار مساعيها لإنهاء كافة الأمور المالية المتعلقة برعاية بطولات كرة القدم خلال السنوات الماضية، مما يجعل الاتحاد يتجه نحو المقترح الذي سيمنح الفريقين نفس القيمة المالية، خاصة وأن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في نهاية يونيو 2019 انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف أن هذا الأمر سيكون بحاجة لمخاطبة لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص.

وكان من المقرر أن يحل خدمات رفح ضيفًا على مركز بلاطة في الثالث من يوليو الماضي، قبل أن يؤجل اتحاد الكرة موعد المباراة إلى الرابع من أغسطس الماضي بعدما أصدر الاحتلال تصاريح لستة أفراد من أعضاء الوفد بينهم لاعب واحد ورئيس النادي ونائبه ومعالج الفريق واثنين من الإداريين الذين اشترطت إجراءهم مقابلة مع المخابرات للسماح لهم بالمرور على حاجز بيت حانون.

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