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أسطورة التنس نوفاك ديوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا

24 حزيران / يونيو 2020 07:55

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في لعبة التنس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. العالم - رياضة وخضع ديوكوفيتش للفحوصات الطبية في صربيا، عقب تعرض 3 لاعبين من المشاركين في بطولة "أدريا" الخيرية للإصابة بفيروس كورونا. وأثبتت الفحوصات إصابة الل
أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في لعبة التنس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. العالم - رياضة وخضع ديوكوفيتش للفحوصات الطبية في صربيا، عقب تعرض 3 لاعبين من المشاركين في بطولة

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في لعبة التنس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخضع ديوكوفيتش للفحوصات الطبية في صربيا، عقب تعرض 3 لاعبين من المشاركين في بطولة "أدريا" الخيرية للإصابة بفيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات إصابة اللاعب بفيروس كورونا وزوجته جيلينا، على أن يخضع الثنائي للعزل المنزلي لمدة 14 يوما.

وقال اللاعب الصربي في بيان: "بمجرد وصولنا إلى بلغراد خضعنا للفحوصات الطبية. نتيجة الفحوصات الخاصة بي كانت إيجابية، وكذلك الأمر لزوجتي جيلينا، ولكن نتائج الفحوصات الخاصة بأطفالنا جاءت سلبية".

وتابع "ما فعلناه في الشهر الماضي كان بقلب نقي، ونية مخلصة، هدف بطولتنا الخيرية كان الاتحاد ومشاركة التضامن والتعاطف عبر المنطقة".

وأضاف "نظمنا البطولة في اللحظة التي بدأ فيها فيروس كورونا في الضعف، وكل الشروط التي وضعت لاستضافة البطولة تمت الموافقة عليها".

وأتم "لسوء الحظ، ما يزال الفيروس حاضرا، وما زالت الحقيقة تشير إلى أنه ما يزال علينا تعلم التعايش معه".

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