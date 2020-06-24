تعرف على 4 علامات ظاهرية تؤكد أن البطيخ أحمر وحلو المذاق

البطيخ هو ملك فواكه الصيف لدى الكثيرين، نظرا لاحتوائه على كمية هائلة من الماء وكمية قليلة من السكر.

وتمتاز بذور البطيخ باحتوائها على البروتينات عالية الفائدة، ودهون أوميغا التي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.

من أجل اختيار ثمرة البطيخ المناسبة، هناك 4 علامات ظاهرية يجب تحريها.

أولا، قم بالنقر على البطيخ وإذا سمعت صوتا له صدى فهذه الثمرة حمراء اللون وحلوة المذاق.

ثانيا، تظهر على البطيخ الناضج بقعة تعرف ببقعة الحقل، وهي في البطيخ الأحمر تكون صفراء أو برتقالية اللون.

ثالثا، توجد على ثمرة البطيخ الجيدة نقاط بنية اللون تشير إلى أن النحل لامس أجزاء التلقيح على زهرة البطيخ عدة مرات.

رابعا، ينقسم البطيخ إلى جنسين ذكر وأنثى، الذكر شكله بيضاوي وحجمه كبير، بينما الأنثى كروية الشكل، ويكون طعمها أكثر حلاوة.