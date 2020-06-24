بيض البط... فوائده كثيرة وأضرار أخطر للبعض!

يعتبر بيض البط من المصادر الغذائية الهامة لما يحتويه من بروتين وأحماض أمينية بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

كما ويحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومركبات مختلفة أخرى تعزز الصحة ومفيدة لسلامة العين والدماغ، وقد يقي من الالتهابات والأمراض المرتبطة بالعمر.

بالمقارنة مع بيض الدجاج فقد يحتوي على عناصر أكثر نظرا لكبر حجمه الوسطي الذي يصل لـ70 غراما مقارنة مع وسطي حجم بيض الدجاج الذي يبلغ 50 غراما.

وعلى الرغم من كونه غني بالفيتامينات والمعادن إلى أنه لا يعتبر خيارا مفضلا للكثيرين، حيث من الممكن أن يكون سببا للحساسية عند الأطفال والرضع.

تختلف الأعراض من الطفح الجلدي إلى عسر الهضم أو القيء أو الإسهال، بحسب ما نشر موقع "dw" الألماني.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤثر الحساسية المفرطة، على تنفس الشخص وتكون مهددة للحياة، لذا من الأفضل التأكد من قبل اختصاصي قبل وضعه على مائدة الطعام، وبالذات إذا كان الشحص مصابا بمرض السكري أو يعاني من أمراض القلب.