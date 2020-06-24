نصائح هامة للوقاية من الاسهال

الاخبار السيئة هي انك سوف تصاب في الاسهال عاجلاً أم آجلاً. الاخبار الجيدة ان هناك اجراءات يمكنك اتباعها للتقليل من احتمالات الاصابة به.

بالرغم من انه لا يمكن تفادي الاصابة بالامراض والعدوى بشكل عام والاسهال بشكل خاص تماماً، الا ان هناك بضعة اجراءات يمكن ان تساعد في التقليل من خطر الاصابة بالاسهال والوقاية منه.

ان الحاجز الاول الذي يمكن نصبه للدفاع عن الجسم من الجراثيم هو الحفاظ على معايير النظافة الصحية الوقائية، التي تساهم في الوقاية من انتشار الالتهابات التي تسبب الإسهال.

ما هي معايير النظافة الصحية؟

غسل اليدين بشكل كامل بالصابون والماء الدافئ بعد الذهاب إلى الحمام وقبل تناول الطعام أو تحضيره.

تنظيف الحمام، وكذلك المقبض والمقعد، بمطهر بعد كل نوبة من الإسهال.

تجنب مشاركة المناشف أو الفانيلات، أدوات المائدة أو الأواني مع الاخرين.

القيام بغسل الملابس المتسخة وأغطية الفراش الملوثة بشكل منفصل عن باقي الملابس الأخرى وفي أعلى درجة حرارة ممكنة (على سبيل المثال، 60 درجة مئوية أو أكثر لغسل الاغطية)، وذلك بعد إزالة البراز عنها.

تجنب العودة إلى العمل أو المدرسة قبل مضي 48 ساعة على اخر نوبة إسهال.

تحذير: يجب تجنب برك السباحة لأسبوعين بعد اخر نوبة إسهال.

النظافة الصحية للطعام

اتباع النظافة الصحية الجيدة يساعد في تجنب الإصابة بالإسهال نتيجة للتسمم الغذائي.

كيف يمكن الحد من انتشار الجراثيم:

• غسل اليدين، الأسطح والأواني بانتظام بماء ساخن يحتوي على الصابون.

• عدم القيام أبدا بتخزين الطعام النيء والطعام المطهو معا.

• التأكد من أن الطعام محفوظ بشكل ملائم في الثلاجة.

• طهو الطعام بشكل كامل.

• عدم تناول الأطعمة بعد تاريخ انتهائها.

التطعيم ضد فيروس روتا

يعرف فيروس روتا (فيروس العجلية - Rotavirus) بأنه فيروس يسبب الإسهال بشكل شائع لدى الأطفال.

وقد أصبح الان اللقاح الذي يساعد في وقاية الأطفال من هذا الفيروس جزءا من جدول التطعيمات الروتيني لتطعيم الأطفال في بعض الدول. هذا اللقاح يكون سائلاً ويعطى للرضيع عبر وضع قطرات في فمه. ويعطى بجرعتين، الأولى في الشهر الثاني والجرعة الثانية في الشهر الثالث.

إسهال المسافر

ﻻ يوجد هنالك لقاح قادر على الوقاية من جميع الأسباب التي قد تؤدي الى إسهال السفر. وتعد الطريقة الأفضل لتجنبه هي المحافظة على النظافة الصحية للطعام والماء عند السفر.

إن كنت مسافرا إلى دولة لديها معايير منخفضة من النظافة الصحية، فيجب عليك تجنب التالي:

ماء الصنبور - يجب غلي الماء لدقيقة واحدة على الأقل إن لم تكن متأكدا إنها امنة للشرب.

مكعبات الثلج والبوظة.

المأكولات البحرية واللحم والدجاج النيء أو غير المطهو بشكل جيد.

الأطعمة التي قد تحتوي على بيض غير مطهو - منها الميونيز.

الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة - منها الجبن.

الخضراوات والفواكه ذات القشرة التالفة.

السلطات.

وتتضمن الأطعمة والمشروبات التي تعد امنة بشكل عام ما يلي:

الطعام المطهو جيدا والمقدم ساخنا جدا.

الزجاجات المغلقة بإحكام أو معلبات الماء أو المشروبات الغازية.

الفواكه والخضراوات التي تقشرها بنفسك.

الشاي أو القهوة.