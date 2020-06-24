الاحتلال يعتقل 13 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية فجرا، واعتقلت وائل علي أبو قمر (44 عاما) ويوسف محمد الراعي (39 عاما)، و بلال محمد مسكاوي (39 عاما)، وابراهيم شاكر شبيطة (40 عاما) من بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين براء (24 عاما) وحسين علي ابتلي (23عاما) أثناء تواجدهما بشارع "جلجولية"، بمدينة قلقيلية.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مجاهد السعدي من مدينة جنين، والمواطنين جمال محمد منيب الشيخ ابراهيم، ومحمود حافظ ملحم من بلدة كفرراعي، وفارس حسني شواهنة، وإبراهيم كامل عبد الفتاح كامل شلبي من بلدة السيلة الحارثية، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال المتواجدين بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، أطلقوا النار تجاه عدد من الشبان، وأصابوا شابا واعتقلوه، قبل أن يعتقلوا شاب آخر، دون معرفة هوية المصاب أو المعتقل.

وفي بيت لحم سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الشاب موسى محمد أبو مفرح (37 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها على الحاجز العسكري 300، بعد دهم منزله وتفتيشه في تقوع شرق بيت لحم.