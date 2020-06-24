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قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بيتونيا غرب رام الله

24 حزيران / يونيو 2020 09:12

قوات الاحتلال تهدم منزل
قوات الاحتلال تهدم منزل

رام الله – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت البلدة وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن عبد العزيز الفروخ.

 

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