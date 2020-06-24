وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تٌنهي خلافين ماليين بقيمة 24 ألف دينار وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 477 ألف وفاة ونحو 9 مليون و 296 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الحكومة تقرر وقف الاحتفالات بالأفراح في جميع المحافظات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تتفقد المزارعين غرب الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر مواطنا بإخلاء أرضه جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم منزلاً في بيتونيا غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 13 مواطناً خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله واعتقاله وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها العام وكالة الرأي الفلسطينية اللواء "أبو وطفة" يتفقد مركز شرطة الشاطئ
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة تٌنهي خلافين ماليين بقيمة 24 ألف دينار

24 حزيران / يونيو 2020 10:31

1
1

غزة-الرأي

أنهت العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية – قسم حل النزاعات في مقر مدينة عرفات للشرطة "الجوازات" بغزة خلافين ماليين بقيمة "24" ألف دينار.

وقال المقدم سامح اشتيوي رئيس قسم حل النزاعات في وحدة العلاقات العامة :"إن القسم أنهى الخلاف المالي الأول بين طرفي النزاع بين المشتكي "م.ب" والمشكو ضده "م.ي" بقيمة "29.250" شيكل " على إثر خلاف قديم بين الطرفين.

وأوضح المقدم اشتيوي أنه تم استدعاء الطرفين والاستماع لهما, حيث تعهد المشكوه ضده بتسديد كامل المبلغ للمشتكي وإنهاء الخلاف الكامل بينهما.

في سياق متصل، أنهى قسم حل النزاعات خلافاً مالياً بقيمة 17 ألف دينار أردني بين طرفي الخلاف المشتكي "ح.د" والمشكو ضده "م.ع" وتعهد الطرف الأخير بتسديد كامل المبلغ للمشتكي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟