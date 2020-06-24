اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تجتمع بسلطة الطاقة

غزة-الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي لقاء مع نائب رئيس سلطة الطاقة م. سمير مطير بحضور رئيس اللجنة النائب د. عاطف عدوان وأعضاء اللجنة د. سالم سلامه ود. جميلة الشنطي، لبحث عدة ملفات تهم المواطنين بخصوص قطاع الطاقة.

واستمعت اللجنة لشرح عن واقع الكهرباء في قطاع غزة، ومدى توفر الكهرباء للموطنين، وأيضا مشاريع الطاقة الشمسية، حيث يتجه العالم الى استخدام الطاقة البديلة.

وأشادت اللجنة بجهود سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وسياساتها مع القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وكذلك نظام المساهمات التطويرية على المواطنين وتركيب العداد الذكي.

وقدرت اللجنة ما تقوم به السلطة والشركة لتوزيع الكهرباء على جميع المناطق بعدالة دون تمييز، حيث احتياج قطاع غزة من الطاقة يبلغ 450 ميجا وات فيما يتوفر أقل من نصف الاحتياج.

كما استمعت اللجنة لاهتمام سلطة الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية، حيث تقدم كافة التسهيلات الفنية وفق النظام لأي شركة تسعى لإنتاج الطاقة الشمسية لأنها تعتبر هذه المشاريع استراتيجية في حل مشكلة الكهرباء.

وبخصوص دعم المشاريع الإنتاجية، أشادت اللجنة بما تقوم به سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء من دعم للمشاريع الإنتاجية من خلال توفير الكهرباء لهذه المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية على مدار الساعة، والتي تساهم في النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة، حيث توفر الكهرباء لهذه المؤسسات بسعر خاص مع خصم 20%.

ودعت اللجنة لمراجعة نظام المساهمات التطويرية التي أقرتها شركة توزيع الكهرباء قبل نحو عام، حيث أكد نائب رئيس سلطة الطاقة أنه ستكون هناك ورش عمل ولقاءات ما بين سلطة الطاقة والشركة والمجلس التشريعي من أجل التغذية الراجعة في نظام المساهمات من أجل التخفيف على المواطنين.

وأكدت اللجنة على ضرورة ان تواصل سلطة الطاقة بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء وكافة الجهات ذات العلاقة العمل على تطبيق النظام الذكي إذا ما أثبتت الفترة التجريبية أفضلية هذا النظام، بحيث يكون التخفيف عن المواطن الهدف الرئيسي إلى جانب توفير الطاقة.

وقالت اللجنة في ختام اللقاء أنها ستواصل العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة من اجل توفير الطاقة بشكل مناسب وأسعار مناسبة للمواطنين.

