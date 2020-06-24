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" هنية " يستقبل وفداً من صحيفة فلسطين والمدير السابق لمؤسسة UNDP

24 حزيران / يونيو 2020 11:30

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غزة-الرأي

  استقبل أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, وفدا من صحيفة فلسطين ممثلا بمفيد أبو شمالة رئيس التحرير والوفد المرافق له, وذلك بمقر المجلس الأعلى بمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة. واتفق الطرفان على تعزيز الشراكة بين المجلس الأعلى وصحيفة فلسطين ومؤسسة أمواج الإعلامية, عبر توقيع اتفاقية تعاون لخدمة الرياضة الفلسطينية عبر المؤسسات الثلاث.

وأكد هنية بأن الاتفاق مع صحيفة فلسطين, يأتي انطلاقاً من سياسة المجلس بدعم وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية في تطوير الواقع الإعلامي الرياضي في غزة، حيث أخذ المجلس على عاتقه زيادة حالة التشبيك مع المؤسسات المختلفة.

وأضاف هنية بأن صحيفة فلسطين لها دور كبير على الصعيد الرياضي عبر تغطيتها للبطولات الرياضية المختلفة, وتواجدها الدائم في الملاعب عبر مجموعة من الصحفيين , والذين شكلوا اضافة قوية للصحيفة عبر قسمها الرياضي المميز.

يدوره، أكد أبو شمالة على أهمية التعاون مع المجلس ومؤسسة أمواج, سعياً لتكوين وتطبيق أفكار ومشاريع تساهم في تطوير العمل الرياضي بمختلف مكوناته, مضيفاً بأن تواجد هنية على رأس المجلس الأعلى سيساهم في استكمال سلسلة النجاحات التي بدأها هنية منذ سنوات.

وفي سياق آخر استقبل هنية أ. باسل ناصر المدير الإقليمي السابق لمؤسسة UNDP ، حيث أشاد هنية بجهود ناصر ودعمه اللامحدود في تطوير البنية التحتية الرياضية, خلال فترة عمله في UNDP، والتي شهدت جملة من المشاريع الاستراتيجية والتي أصبحت مفخرة رياضية للكل الفلسطيني.

من جهته قدم ناصر التهنئة لهنية بتوليه منصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى, والتي جاءت تتويجاً لمسيرة من العطاء والنجاحات على الصعيد الرياضي, فكان لهنية الفضل الكبير في احداث ثورة رياضية في غزة بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. وفي سياق منفصل افتتح نادي خدمات دير البلح المحلات الخاصة بالنادي, والتي تم تطويرها بمساهمة مالية من المجلس الأعلى, حيث قدم رئيس النادي عبد الحي قاسم شكره لمساعد الأمين العام, والذي كان سنداً للنادي وساهمت جهوده في انشاء المحلات والتي ستدر دخلاً ثابتاً للنادي خلال الأعوام المقبلة.

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