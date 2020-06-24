وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة معن بخان يونس ينظم طابور أركان لعناصره وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الهلال الإماراتي تعقد دورة بعنوان الحضن الأول EENC وكالة الرأي الفلسطينية الثقافة تفتتح دورة تدريبية مبتدئة لتعليم فن الرسم للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية بلديتي خان يونس وكونيا التركية تبحثان زيادة التعاون ومجابهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : الأسيرتين حماد و حشيمة تعانيان من ظروف العزل الانفرادي وكالة الرأي الفلسطينية " هنية " يستقبل وفداً من صحيفة فلسطين والمدير السابق لمؤسسة UNDP وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل ١٤٢ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعى شهيد القدس وتعد اعدامه جريمة حرب وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تجتمع بسلطة الطاقة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تٌنهي خلافين ماليين بقيمة 24 ألف دينار
أخبار » الأخبار الحكومية

منذ "14" يوما

وزارة الأسرى : الأسيرتين حماد و حشيمة تعانيان من ظروف العزل الانفرادي

24 حزيران / يونيو 2020 11:34

1
1

غزة-الرأي

أفادت وزارة الأسرى والمحرريين بأن الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة من القدس المحتلة تتعرضان لظروف اعتقالية صعبة بعد أن فرضت سلطات الاحتلال عقوبة العزل بحقهما لمدة 21 يوماً .

وأوضحت الوزارة أن الأسيرتين تم نقلهما الى زنازين العزل الانفرادي منذ "14" يوما حيث تم تكبيل يديهما عدة ساعات ، ومن ثم جرى نقلهما الى سجن الجلمة وتم احتجازهما في زنزانة صغيرة وعفنة لا يدخلها الضوء .

وبينت الوزارة أن الاحتلال لم يسمح لهما بإحضار أغطية أو ملابس خاصة بهن، ولم تزود إدارة السجون الأسيرتين بأغطية النوم، واكتفت بإعطائهما أغطية خفيفة ومتسخة لا تقي من برد الزنزانة، إضافة لوجود كاميرات المراقبة طوال الوقت انتهاكا لخصوصيتهما.

وأكدت الأسيرة فدوى حمادة من خلال محاميتها بأنها تتعرض لإهمال طبي حيث لا تتلقى علاجها أثناء فترة العزل، فهي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم ولم يتم إجراء أي فحوصات لها منذ عزلها.

يشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017، وهي محكومة بالسّجن لمدة 10 سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016، ومحكومة بالسّجن لمدة 4 سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية تفاقمت جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال أثناء اعتقالها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟