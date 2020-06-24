وزارة الأسرى : الأسيرتين حماد و حشيمة تعانيان من ظروف العزل الانفرادي

غزة-الرأي

أفادت وزارة الأسرى والمحرريين بأن الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة من القدس المحتلة تتعرضان لظروف اعتقالية صعبة بعد أن فرضت سلطات الاحتلال عقوبة العزل بحقهما لمدة 21 يوماً .

وأوضحت الوزارة أن الأسيرتين تم نقلهما الى زنازين العزل الانفرادي منذ "14" يوما حيث تم تكبيل يديهما عدة ساعات ، ومن ثم جرى نقلهما الى سجن الجلمة وتم احتجازهما في زنزانة صغيرة وعفنة لا يدخلها الضوء .

وبينت الوزارة أن الاحتلال لم يسمح لهما بإحضار أغطية أو ملابس خاصة بهن، ولم تزود إدارة السجون الأسيرتين بأغطية النوم، واكتفت بإعطائهما أغطية خفيفة ومتسخة لا تقي من برد الزنزانة، إضافة لوجود كاميرات المراقبة طوال الوقت انتهاكا لخصوصيتهما.

وأكدت الأسيرة فدوى حمادة من خلال محاميتها بأنها تتعرض لإهمال طبي حيث لا تتلقى علاجها أثناء فترة العزل، فهي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم ولم يتم إجراء أي فحوصات لها منذ عزلها.

يشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017، وهي محكومة بالسّجن لمدة 10 سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016، ومحكومة بالسّجن لمدة 4 سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية تفاقمت جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال أثناء اعتقالها.