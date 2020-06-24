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مركز شرطة معن بخان يونس ينظم طابور أركان لعناصره

24 حزيران / يونيو 2020 12:22

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غزة-الرأي

نظم مركز شرطة معن وجورة اللوت في محافظة خان يونس اليوم الأربعاء  طابور أركان لجميع القوة العاملة من ضباط وصف ضباط وأفراد، بحضور العميد  سلامة بركة مدير شرطة محافظة خان يونس ونائبه العقيد عماد الغلبان والمقدم  ياسر هويدي ونائبه الرائد عيسى الفالوجي.

وأكد العميد بركة في كلمته أمام الطابور على اليقظة والانتباه مع  الالتزام بالتعليمات والقرارات خصوصاً في التعامل مع المواطنين والمراجعين  وعلى الحواجز الليلية، مثنياً على جهود المركز خلال الآونة  الأخيرة.

بدوره، شدد المقدم هويدي على الالتزام بقواعد وأدبيات الضبط  والربط العسكري، خلال أوقات الدوام الرسمي وأثناء تنفيذ المهمات وكذلك  الالتزام بالقيافة والهندام العسكري بالكامل، مشيراً لضرورة رسم صورة طيبة  للشرطة أمام المواطنين.

في سياق متصل، نظمت شرطة بلديات محافظة خان يونس صباح اليوم السبت طابور أركان لجميع  الضباط وصف الضباط والعناصر، بحضور العميد سلامة بركة مدير شرطة محافظة خان  يونس والرائد محمد الأسطل مدير شرطة بلديات خان يونس والرائد مهدي العقاد  مدير دائرة الإدارة لشرطة خان يونس.

وأثنى العميد بركة في كلمته على دور شرطة البلديات في مساندة طواقم وموظفي  بلديات خان يونس وفي تنظيم الأسواق من خلال العمل على مدار الساعة في شهر  رمضان الكريم، داعيا كافة الضباط والأفراد للاستمرار بالقيام بواجباتهم  تجاه أبناء شعبنا خاصة في هذه المرحلة التي نمر بها.

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