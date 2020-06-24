التعليم والاوقاف تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحثت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي آفاق التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دائرة العلاقات العامة والإعلام من وزارة الأوقاف لمقر وزارة التعليم بغزة, وكان في استقبالهم أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة.

ورحب أ. الميناوي بالوفد الزائر, مشيدًا بعمق العلاقات التكاملية بين وزارة التعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وتحدث أ. الميناوي عن واقع العمل في وزارة التعليم خاصة على صعيد العلاقات العامة والإعلام التربوي والإذاعة التعليمية وبوابة روافد التعليمية من حيث الإنجازات والمشاريع والبرامج المنفذة والاحتياجات والعوائق، مؤكدًا أن الوزارة يُسعدها الشراكة مع وزارة الأوقاف لما فيه خدمة للمجتمع بشكل عام.

من جهته، ثمن الوفد الزائر جهود وزارة التعليم وانجازاتها بمختلف المجالات, مبينًا أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطة العلاقات العامة لتعزيز العلاقة والتشبيك بين الوزارة والمؤسسات لخدمة المجتمع.