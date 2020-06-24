وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة معن بخان يونس ينظم طابور أركان لعناصره وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الهلال الإماراتي تعقد دورة بعنوان الحضن الأول EENC وكالة الرأي الفلسطينية الثقافة تفتتح دورة تدريبية مبتدئة لتعليم فن الرسم للأطفال وكالة الرأي الفلسطينية بلديتي خان يونس وكونيا التركية تبحثان زيادة التعاون ومجابهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : الأسيرتين حماد و حشيمة تعانيان من ظروف العزل الانفرادي وكالة الرأي الفلسطينية " هنية " يستقبل وفداً من صحيفة فلسطين والمدير السابق لمؤسسة UNDP وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل ١٤٢ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعى شهيد القدس وتعد اعدامه جريمة حرب وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تجتمع بسلطة الطاقة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تٌنهي خلافين ماليين بقيمة 24 ألف دينار
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم والاوقاف تبحثان سبل التعاون المشترك

24 حزيران / يونيو 2020 12:38

1
1

غزة-الرأي

بحثت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي آفاق التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دائرة العلاقات العامة والإعلام من وزارة الأوقاف لمقر وزارة التعليم بغزة, وكان في استقبالهم أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة.

ورحب أ. الميناوي بالوفد الزائر, مشيدًا بعمق العلاقات التكاملية بين وزارة التعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وتحدث أ. الميناوي عن واقع العمل في وزارة التعليم خاصة على صعيد العلاقات العامة والإعلام التربوي والإذاعة التعليمية وبوابة روافد التعليمية من حيث الإنجازات والمشاريع والبرامج المنفذة والاحتياجات والعوائق، مؤكدًا أن الوزارة يُسعدها الشراكة مع وزارة الأوقاف لما فيه خدمة للمجتمع بشكل عام.

من جهته، ثمن الوفد الزائر جهود وزارة التعليم وانجازاتها بمختلف المجالات, مبينًا أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطة العلاقات العامة لتعزيز العلاقة والتشبيك بين الوزارة والمؤسسات لخدمة المجتمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟