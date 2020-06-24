الاحتلال يهدم 3 منازل بقرية بئر الحمام في النقب

النقب – الرأي:

هدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 3 منازل بقرية بئر الحمام في منطقة النقب المحتل.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات واعتقالات وقعت خلال هدم منزل تعود ملكيته لعائلة الرفايعة في بئر الحمام، بعد أن تم تطويق القرية وإغلاقها من قبل قوات الشرطة.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة أقدمت على هدم 3 منازل، في عملية إجرامية وانتقامية من المواطنين

وتواصل سلطات الاحتلال مخططها لهدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين، ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.

وشهدت البلدات العربية في البلاد تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في بلدات الطيرة، وعين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وبلدات عربية أخرى في منطقة النقب.