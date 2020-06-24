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النقل والمواصلات تشرع بفحوصات عملية لسائقي قوات التدخل وحفظ النظام

24 حزيران / يونيو 2020 12:42

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غزة-الرأي

أجرت وزارة النقل والمواصلات فحوصات عملية لكافة سائقي أفراد وضباط قوات التدخل السريع وحفظ النظام في المحافظات الجنوبية , وذلك من أجل الإلمام بقواعد السير والاشارات المرورية وكيفية التعامل معها خلال القيام بالمهمات .

وأوضحت الوزارة بأنه سيتم إجراء فحص روتيني لحوالي 120 من سائقي وأفراد وضباط قوات حفظ النظام خلال هذا الأسبوع.
الجدير ذكره أن هذه الفحوصات العملية جاءت بناءً على توجيهات عطوفة السيد وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ ، حيث كلّف كل من الفاحصين،محمد أبو لحية ووائل بدر وتحسين عكيله ، لإجراء هذه الفحوصات العملية والاختبارات لقياس جودة وأداء سائقي مركبات قوات التدخل وحفظ النظام وإلمامهم بقواعد السير والسيطرة على المركبة.

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