تعليم الوسطى ينتهي من مراجعة التشكيلات المدرسية المقترحة للعام القادم

غزة-الرأي

انتهت مديرية التربية والتعليم بالوسطى من مناقشة ومتابعة التشكيلات المدرسية المقترحة لمدارس المديرية، وذلك للوقوف على أهم الاحتياجات الأساسية للمدارس وأعداد الطلاب والشعب وما تحتاجه كل مدرسة من طاقم تدريسي استعداداً لانطلاق العام الدراسي القادم في موعده المقرر.

وتكونت لجنة مناقشة الخطط والتشكيلات من مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم التخطيط والمعلومات رأفت جبر.

بدوره ،هنأ مدير التعليم مدراء المدارس ومديراتها بانتهاء العام الدراسي في ظل الظروف الحرجة وحالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا، وتمنى ان يكون العام الدراسي الجديد عام نجاح وتفوق وتمنى السلامة لأبناء شعبنا.

من جهته ،أوضح مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ان متابعة التشكيلات المدرسية يهدف للوقوف على اعداد الطلاب والشعب والعجز والفائض من المعلمين في المدارس للعام الدراسي الجديد والعمل على توزيع المعلمين وفق النصاب المعتمد، بما يقود إلى إنجاح العملية التعليمية.

من ناحيته ،قال رئيس قسم التخطيط رأفت جبر أن اللجنة قسّمت عملها على مدار ثلاثة أيام للاجتماع بمدراء المدارس كل على حدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات المدرسية، استعدادا للانطلاق الفعلي للعام الدراسي في موعده المقرر.