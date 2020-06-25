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منطاد متطور سيصطحب السياح في جولة مثيرة إلى الفضاء!

25 حزيران / يونيو 2020 07:24

منطاد متطور سيصطحب السياح في جولة مثيرة إلى الفضاء!
منطاد متطور سيصطحب السياح في جولة مثيرة إلى الفضاء!

تعمل شركة متخصصة في مجال المناطيد الفضائية البحثية على إطلاق أول منطاد فضائي عملاق مزود بكبسولة فضائية تنقل من بداخلها إلى ارتفاع 10 آلاف قدم في داخل طبقة الستراتوسفير.

وأعلت شركة "Space Perspective"، الخميس الماضي، عن البدء بتطوير هيكل منطاد فضائي عملاق أطلقت عليه اسم "Spaceship Neptune"، والذي يستطيع حمل حوالي 9 أشخاص إلى الفضاء الخارجي على ارتفاع 10 آلاف قدم.

وبحسب الشركة تحتوي الكبسولة الفضائية المعلقة بالمنطاد على بار صغير ونوافذ بانورامية تمكن الركاب من مشاهدة الأرض بشكل واضح جدا.

وتأخد الرحلة حوالي الساعتين تقريبا للوصول إلى الفضاء الخارجي، ثم ساعتين للتجول فوق المحيط الأطلسي، ثم لتعود لاحقا إلى الأرض، بحسب "ديلي ميل".

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات التجريبية غير المأهولة في أوائل عام 2021 وتأمل الشركة ببيع التذاكر بدءًا من عام 2024، وقد تصل تكلفة الرحلة للشخص الواحد حوالي 125 ألف دولار أمريكي.

وكتبت الشركة على موقعها الرسمي "للمرة الأولى، يمكننا جعل إثارة رحلات الفضاء في متناولك بطريقة آمنة ومريحة مع الحد الأدنى من المتطلبات المادية وبسيطة مثل ركوب الطائرة".

وأضافت "إن كبسولتنا المضغوطة توفر بيئة محمية مع نوافذ، وتأتي مع مجموعة من المشروبات ومع مرحاض".

يذكر أن شركة "Space Perspective"، هي شركة متخصصة بتصنيع المناطيد الفضائية المخصصة لدراسة لأحوال الجوية والتصوير الفضائي.

 

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