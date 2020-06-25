وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول لا يفضل مواجهة السيتي على ملعب محايد وكالة الرأي الفلسطينية ركلات الترجيح تؤهل الزعيم لنهائي الكأس وكالة الرأي الفلسطينية نادي غزة الرياضي يضم لاعب اتحاد خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية بحار يعبر المحيط الأطلسي بمفرده لزيارة والديه وكالة الرأي الفلسطينية منطاد متطور سيصطحب السياح في جولة مثيرة إلى الفضاء! وكالة الرأي الفلسطينية "أبل" تفاجئ مستخدمي فيس بوك بحذف هذه الخدمة! وكالة الرأي الفلسطينية الصين تجري تجربة على لقاح لفيروس كورونا في دولة عربية وكالة الرأي الفلسطينية طريقة جديدة يتبعها الهاكرز لاختراق حسابك على واتساب وكالة الرأي الفلسطينية طاهٍ أردني يحول قشر الباذنجان لكمامات واقية من كورونا! وكالة الرأي الفلسطينية نصائح هامة لمن يرتدون الكمامة الطبية أكثر من مرة بعد تعقيمها
أخبار » الرياضة و الملاعب

والأقصى يبرم صفقة جديدة

نادي غزة الرياضي يضم لاعب اتحاد خان يونس

25 حزيران / يونيو 2020 07:32

نادي غزة الرياضي يضم لاعب اتحاد خان يونس
نادي غزة الرياضي يضم لاعب اتحاد خان يونس

أعلن نادي غزة الرياضي عن تعاقده مع لاعب جديد، ضمن استعدادات الفريق للعودة السريعة لدوري الدرجة الأولى بعد هبوطه الموسم الحالي.

وضم العميد لاعب اتحاد خان يونس عدي الغلبان لمدة موسم واحد، بعد حصول الأول على كتاب الاستغناء من ناديه.

وتعد صفقة الغلبان السادسة للرياضي بعد ضمه الحارس شادي أبو العراج والمهاجمين فضل أبو ريالةومحمد الحداد، والظهير محمد أبو عودة، ولاعب الوسط شرف حسنين.

وفي سياق آخر أعلن نادي الأقصى عن التعاقد مع المهاجم الشاب إسماعيل أبو جراد قادمًا من نادي بيت حانون الأهلي.

ويعدّ أبو جراد إضافة قوية للأقصى، الذي يسعى للظهور بصورة قوية في الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى.

hJwA5 lPGAk نادي غزة الرياضي يضم لاعب اتحاد خان يونس
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟