نادي غزة الرياضي يضم لاعب اتحاد خان يونس

أعلن نادي غزة الرياضي عن تعاقده مع لاعب جديد، ضمن استعدادات الفريق للعودة السريعة لدوري الدرجة الأولى بعد هبوطه الموسم الحالي.

وضم العميد لاعب اتحاد خان يونس عدي الغلبان لمدة موسم واحد، بعد حصول الأول على كتاب الاستغناء من ناديه.

وتعد صفقة الغلبان السادسة للرياضي بعد ضمه الحارس شادي أبو العراج والمهاجمين فضل أبو ريالةومحمد الحداد، والظهير محمد أبو عودة، ولاعب الوسط شرف حسنين.

وفي سياق آخر أعلن نادي الأقصى عن التعاقد مع المهاجم الشاب إسماعيل أبو جراد قادمًا من نادي بيت حانون الأهلي.

ويعدّ أبو جراد إضافة قوية للأقصى، الذي يسعى للظهور بصورة قوية في الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى.