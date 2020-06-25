ركلات الترجيح تؤهل الزعيم لنهائي الكأس

تأهل شباب رفح إلى نهائي كأس فلسطين لأندية قطاع غزة بعد تفوقه بركلات الترجيح على الصداقة (5/4) إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 على ملعب الدرة عصر اليوم.

وتقدم محمد أبو دان للزعيم من تسديدة صاروخية من خارج الصندوق سكنت شباك فادي جابر د88، ورد ميسرة البواب بهدف التعادل للمدفعجية من ضربة جزاء د90+2.

وفي ركلات الترجيح سجل ركلات الشباب، محمد ووليد أبو دان ومحمد أبو هاشم وعبد الله عبيد وعودة ضهير، وتصدى جابر لركلة محمد الشاعر.

ودون ركلات الصداقة البواب وصائب ومحمد أبو حشيش وأحمد الكرنز، وأهدر محمد أبو ناجي، وتصدى عبد الله شقفة لركلة عمر بلح.

وينتظر الزعيم الفائز من لقاء نماء وغزة الرياضي لتحديد الطرف الثاني في النهائي،

يلتقي اليوم الخميس على نفس الملعب، غزة الرياضي مع مفاجأة البطولة نماء الفريق الوحيد من دوري الدرجة الأولى.

غزة الرياضي يبحث عن فرحة بعد الجرح العميق الذي سببه هبوط الفريق لمصاف أندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، يريد نماء مواصلة مشواره الناجح، والصعود لنهائي الكأس، للمرة الأولى في تاريخه.