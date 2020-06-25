ليفربول لا يفضل مواجهة السيتي على ملعب محايد

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن ناديه يفضل خوض مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع المقبل بإستاد الاتحاد وعدم نقلها إلى ملعب محايد بسبب أزمة كوفيد-19.

وينتظر ليفربول، الذي قد يحسم لقبه الأول في الدوري منذ 30 عاماً أمام سيتي يوم الخميس من الأسبوع المقبل، قراراً حول ملعب المباراة من مجموعة استشارية مختصة بالسلامة.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري ضد كريستال بالاس اليوم الأربعاء "بكل أمانة أفضل إقامتها في مانشستر، وإلا سيكون من الصعب للغاية تنظيمها".

وقد تنقل السلطات المباراة إلى ملعب محايد بسبب مخاوف من تجمع جماهير ليفربول خارج الاستاد للاحتفال باللقب.

وأضاف المدرب الألماني "لا أدري كيف سيكون الأمر لكن المباراة لن تقام في ليفربول وهذا يعني أن الفريقين سيذهبان إلى مكان ما حيث يحتاج كلاهما إلى فندق. هذه هي المشكلة الوحيدة".

وتابع "بعيداً عن ذلك سنلعب في أي مكان يرسلونا إليه لكني أفضل إقامة المباراة في مانشستر... سأنتظر حتى التأكيد النهائي سواء كانت في مانشستر أو لا. سيمثل الأمر تحدياً للناديين".