وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول لا يفضل مواجهة السيتي على ملعب محايد وكالة الرأي الفلسطينية ركلات الترجيح تؤهل الزعيم لنهائي الكأس وكالة الرأي الفلسطينية نادي غزة الرياضي يضم لاعب اتحاد خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية بحار يعبر المحيط الأطلسي بمفرده لزيارة والديه وكالة الرأي الفلسطينية منطاد متطور سيصطحب السياح في جولة مثيرة إلى الفضاء! وكالة الرأي الفلسطينية "أبل" تفاجئ مستخدمي فيس بوك بحذف هذه الخدمة! وكالة الرأي الفلسطينية الصين تجري تجربة على لقاح لفيروس كورونا في دولة عربية وكالة الرأي الفلسطينية طريقة جديدة يتبعها الهاكرز لاختراق حسابك على واتساب وكالة الرأي الفلسطينية طاهٍ أردني يحول قشر الباذنجان لكمامات واقية من كورونا! وكالة الرأي الفلسطينية نصائح هامة لمن يرتدون الكمامة الطبية أكثر من مرة بعد تعقيمها
أخبار » الرياضة و الملاعب

ليفربول لا يفضل مواجهة السيتي على ملعب محايد

25 حزيران / يونيو 2020 07:41

ليفربول لا يفضل مواجهة السيتي على ملعب محايد
ليفربول لا يفضل مواجهة السيتي على ملعب محايد

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن ناديه يفضل خوض مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع المقبل بإستاد الاتحاد وعدم نقلها إلى ملعب محايد بسبب أزمة كوفيد-19.

وينتظر ليفربول، الذي قد يحسم لقبه الأول في الدوري منذ 30 عاماً أمام سيتي يوم الخميس من الأسبوع المقبل، قراراً حول ملعب المباراة من مجموعة استشارية مختصة بالسلامة. 

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري ضد كريستال بالاس اليوم الأربعاء "بكل أمانة أفضل إقامتها في مانشستر، وإلا سيكون من الصعب للغاية تنظيمها". 

وقد تنقل السلطات المباراة إلى ملعب محايد بسبب مخاوف من تجمع جماهير ليفربول خارج الاستاد للاحتفال باللقب.

وأضاف المدرب الألماني "لا أدري كيف سيكون الأمر لكن المباراة لن تقام في ليفربول وهذا يعني أن الفريقين سيذهبان إلى مكان ما حيث يحتاج كلاهما إلى فندق. هذه هي المشكلة الوحيدة".

وتابع "بعيداً عن ذلك سنلعب في أي مكان يرسلونا إليه لكني أفضل إقامة المباراة في مانشستر... سأنتظر حتى التأكيد النهائي سواء كانت في مانشستر أو لا. سيمثل الأمر تحدياً للناديين".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟