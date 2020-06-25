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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2541) الخميس 25/6/2020

25 حزيران / يونيو 2020 08:26

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2541)  الخميس 25/6/2020

 

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25 حزيران (يونيو)

  • 2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.
  • 2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
  • 1970م صدور مبادرة روجرز فيالخطوط الرئيسة الآتية:دعوة الفرقاء (مصر، الأردن، اسرائيل) إلى العمل تحت إشراف "يارينغ" (ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة) لإيجاد الخطوط التفصيلية اللازمة لتنفيذ القرار (242)، العودة لوقف إطلاق النار لمدة محددة تبدأ على الأقل من 1/7 وحتى 1/10/1970م، إعلان الفرقاء استعداهم لتنفيذ القرار (242) بكل أجزائه وتعيين ممثلين إلى مباحثات تعقد تحت إشراف "يارينغ"، اعتراف متبادل بين كل من مصر والأردن من جهة وإسرائيل من جهة أخرى بسيادة كل من الأطراف الثلاثة وسلامة كيانة الإقليمي واستقلاله السياسي، انسحاب اسرائيل من ارض احتلت في عام 1967 عملا بما جاء في قرار مجلس الأمن (242).
  • 1921م تأسيس صحيفة "لسان العرب" في القدس لصاحبها ومحررها إبراهيم سليم النجار، وهي جريدة يومية سياسية أدبية مستقلة.
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