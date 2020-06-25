النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2541)  الخميس 25/6/2020

07:41ليفربول لا يفضل مواجهة السيتي على ملعب محايد

08:26النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2541) الخميس 25/6/2020

08:3338 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

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