النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2541) الخميس 25/6/2020
أخبار فلسطينية
- وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لـ”القدس العربي”: سيكون الوضع ما بعد يوم الضم مختلفا تماما
- منظمة التحرير تطالب بتحقيق دولي في استشهاد عريقات والحلاق
- الاحتلال يحكم بالسجن 4 مؤبدات على عصام البرغوثي
- 17 إصابة بكورونا في الخليل وخِطط مُرتقبة للسيطرة على الفيروس
- الحكومة تقرر وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات
- »"الخارجية": جهود عودة العالقين مستمرة والدفعة الثالثة من مصر ستصل غداً
- »رام الله: إجراء أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بـ "كورونا"
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أخبار إسرائيلية
- لأول مرة.. إدراج إيهود باراك بين متهمي قضية إبشتاين
- تسيبي ليفني: ضم الضفة سيكون خطأ تاريخيا
- تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل وطولكرم يرفع حصيلة اليوم إلى 159
- رئيس الوزراء يعلن عن رزمة مساعدات لسكان الاغوار الفلسطينية..
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على استخدام أساليب تعقب الشاباك
الاحتلال يحكم بالسجن 4 مؤبدات على عصام البرغوثي
الاخبار الدولية
- مسؤول امريكي يحذر اسرائيل من تنفيذ الضم: يدفع "المشروع الصهيوني نحو الهاوية"!
- مسؤولون دوليون يوجّهون «تحذيرات أخيرة» من خطورة الضمّ الإسرائيلي
- 1080 نائباً أوروبياً يطالبون بتحرك ضد «إسرائيل»
- الأمم المتحدة والجامعة العربية تطالبان «إسرائيل» بالتخلي عن خطط «الضم
- ميلادينوف: خطة "الضم" الاسرائيلية ستزيد من المشاكل الاقتصادية لسكان الفلسطينيين
- الصحة العالمية تحذر : اصابات كورونا تتجاوز 9 ملايين
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الاخبارالعربية
- البرلمان العربي يحمل إيران مسؤولية تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية
- مطالبة عربية أممية لـ«إسرائيل» بالتخلي عن «الضم»
- السعودية: محاولات «إسراالسعوئيل» ضم أراض فلسطينية انتهاك للقانون الدولي
- الجامعة العربية تدين إعدامات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين
- العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الألماني مستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة
- "التعاون" تختتم حملتي "فلسطين بتناديكم" و"كلنا يد واحدة"
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لـ”القدس العربي”: سيكون الوضع ما بعد يوم الضم مختلفا تماما
- فلسطينيو الداخل يتهمون إسرائيل بالتواطؤ مع المجرمين لضرب مناعتهم الذاتية
- هل تلتهم إسرائيل الضفة كمن تقتطع «الشاورما»… وجبة وجبة
- محكمة إسرائيلية تحكم بسجن الأسير عاصم البرغوثي 4 مؤبدات
- السفير منصور يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائم الفتك بأطفال فلسطين
- فتح تطلق حملة عالمية لمواجهة خطة الضم وحماس تخاطب رؤساء 120 حزبا عربيا…
- مواجهات شعبية غاضبة في الضفة توقع إصابات والاحتلال يشن اعتقالات تطال صحافيا وأشقاء…
- أسير فلسطيني مريض يروى رحلة علاجه المريرة دون الحصول على العلاج اللازم
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الشرق الأوسط
- البرلمان العربي يحمل إيران مسؤولية تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية
- مسؤولون دوليون يوجّهون «تحذيرات أخيرة» من خطورة الضمّ الإسرائيلي
- «كورونا» يمنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة... والخليل «منكوبة»
- غانتس يهاجم القيادة الفلسطينية ويقترح لقاء أبو مازن
- عباس: مستعدون للعودة إلى المفاوضات على أساس «المبادرة العربية»
الخليج الإماراتية
- اعتداء «إسرائيلي» ليلي يستهدف ثلاث محافظات سورية
- مطالبة عربية أممية لـ«إسرائيل» بالتخلي عن «الضم»
- السعودية: محاولات «إسراالسعوئيل» ضم أراض فلسطينية انتهاك للقانون الدولي – S
- 1080 نائباً أوروبياً يطالبون بتحرك ضد «إسرائيل»
- الأمم المتحدة والجامعة العربية تطالبان «إسرائيل» بالتخلي عن خطط «الضم
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الاهرام المصرية
- رئيس البرلمان العربي يُدين الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة
- الرئيس الفلسطيني يخاطب البرلمان العربي اليوم حول آخر مستجدات القضية
- الأردن يؤكد ضرورة استمرار "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين
- عضو "تنفيذية التحرير الفلسطينية": إمعان الاحتلال في الإعدامات الميدانية يعكس استهتارا بالعالم وهيئاته الدولية
الغد الأردنية
- العواقب الأربع لخطة إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية
- أي قرار لواشنطن يدني إسرائيل من صناديق الاقتراع
- غور الأردن منطقة جغرافية إستراتيجية غنية بالموارد المائية
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الشروق المصرية
- إسرائيل توافق على تتبع حركة مرضى كورونا عبر الهواتف للحد من تفشي الفيروس
- عباس يحذر من تفاقم انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية
- لأول مرة.. إدراج إيهود باراك بين متهمي قضية إبشتاين
- المالكي أمام مجلس الأمن: الضم الإسرائيلي لن يمر دون مواجهة وتبعات قانونية
الاخبار اللبنانية
الشرق القطرية
- قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا بعد حملة اعتقالات واسعة بالضفة
- تضامن أوروبي واسع مع الشعب الفلسطيني
- تسيبي ليفني: ضم الضفة سيكون خطأ تاريخيا
- الجامعة العربية تدين إعدامات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين
- العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الألماني مستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- القسام يعلن عن كلمة هامة اليوم للناطق باسمها "أبو عبيدة"
- الصحة برام الله: ١٧ إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع حصيلة اليوم إلى ١٥٩
- الرشق: خيارات الفلسطيني مفتوحة في مواجهة الضم
- حماس: أحكام الاحتلال بحق الأسرى لن يخمد جذوة المقاومة في الضفة
- الأوقاف بغزة: استمرار فتح المساجد وإقامة الجُمع وفق الإجراءات الوقائية
- الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد 4 مرات على الأسير عاصم البرغوثي
- بالصور الآلاف يشيعون جثمان زوجة الشهيد المؤسس أحمد ياسين
القدس المحلية
- كشف ملابسات سرقة نصف مليون شيكل
- محافظ طولكرم: امرأة حاولت حرق نفسها بسبب احتجاز ابنها لدى الأجهزة الأمنية
- قاء في بيت لحم حول انتهاكات الاحتلال والإجراءات القانونية لمواجهتها
- (موسع) اشتية يعلن من فصايل حزمة مساعدات وبرنامجاً لتعزيز الصمود في الأغوار
- الاحتلال يدمر لوحات حجرية توثق ترميم تركيا أسوار المقبرة اليوسيفية
الحياة الجديدة
- القدس: إصابة 7 مواطنين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال
- الرئيس مخاطبا أبناء شعبنا: لنواجه معا خطر "كورونا" كما نواجه وباء الاحتلال
- البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرار الرئيس بقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال
- بدء اجتماع اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لـ"فتح" والحكومة
- المالكي أمام مجلس الأمن: الضم لن يمر دون مواجهة وتبعات قانونية
- "التعاون" تختتم حملتي "فلسطين بتناديكم" و"كلنا يد واحدة"
- نابلس: إغلاق 3 عيادات للأسنان لعدم الالتزام بشروط السلامة العامة
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جريدة الأيام
- الحكومة تقرر وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات
- »غزة: توتر العلاقة بين "الشعبية" و"حماس" ومطاردات بهدف اعتقال كوادر من الجبهة
- »غانتس: إسرائيل ستنفذ خطة الضم ولن تنتظر الفلسطينيين
- »جيش الإحتلال يعدم شاباً عند حاجز الكونتينر كان يشارك في الإعداد لحفل...
- »"كورونا" يواصل التفشي في محافظة الخليل بتسجيل 164 إصابة و4 بمحافظات أخرى
- »"طوشة" بين عائلتين مهاجرتين في السويد والحل عشائرياً في غزة
- »"الخارجية": جهود عودة العالقين مستمرة والدفعة الثالثة من مصر ستصل غداً
- »رام الله: إجراء أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بـ "كورونا"
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وكالة صفا
- تتزامن مع اقتراب مع تنفيذ خطة الضم..القسام: كلمة "مهمة" لأبو عبيدة الخميس بذكرى "الوهم المتبدد"
- يرفع حصيلة اليوم إلى 159..الصحة: 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل وطولكرم
- 38 إصابة بالاختناق والمطاط خلال مواجهات في بلدة أبو ديس
وكالة الراي الفلسطينية
- الشرطة البحرية بغزة تضبط "60" كيلو سمك فاسد
- الاحتلال يُزيل لوحات تركية عن سور مقبرة بالقدس
- إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال شمال أريحا
- أوقاف غزة: قرار فتح المساجد جارٍ وفق الضوابط المعلنة
- التعليم تعلن عن منح دراسية للدكتوراه في الهند
- حكم إسرائيلي بالسجن 4 مؤبدات للأسير عاصم البرغوثي
- تقرير إطلاق النار..سلوكٌ غير حضاري يحوّل أفراحنا إلى أتراح
- الاحتلال يواصل عزل أسيرتين منذ 15 يوماً بمعتقل "الجملة"
- محدث الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة بينهم فتى مصاب وصحفي
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- الصحة: تسجيل ١٤٢ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة
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سما نيوز
- مسؤول امريكي يحذر اسرائيل من تنفيذ الضم: يدفع "المشروع الصهيوني نحو الهاوية"!
- وزير خارجية الاحتلال: إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار...
- تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل وطولكرم يرفع حصيلة اليوم إلى 159
- رئيس الوزراء يعلن عن رزمة مساعدات لسكان الاغوار الفلسطينية..
- كيلي كرافت: خطة ترامب بها ما يدشن قيام دولة.. على القيادة الفلسطينية ألا تبالغ في ردة فعلها..!
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فلسطين اليوم
- تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل وطولكرم
- بعد اعتقال الصحفي مجاهد السعدي..لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين لدى الاحتلال إلى 20 صحفياً
- ميلادينوف: خطة "الضم" الاسرائيلية ستزيد من المشاكل الاقتصادية لسكان الفلسطينيين
- داخلية غزة تُجيب بشأن فتح معبر رفح والحواجز الأمنية المنتشرة في القطاع
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عرب 48
- 17 إصابة بكورونا في الخليل وخِطط مُرتقبة للسيطرة على الفيروس
- منظمة التحرير تطالب بتحقيق دولي في استشهاد عريقات والحلاق
- غزة: مواجهة تداعيات كورونا في ظل الحصار
- محكمة: استخدام الشرطة لـ"عين الصقر" غير قانوني
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على استخدام أساليب تعقب الشاباك
- الاحتلال يحكم بالسجن 4 مؤبدات على عصام البرغوثي
- الاحتلال يتهم شابا من غزة بتطوير صواريخ وإطلاقها
- 1080 مشرعا أوروبيا يوقعون عريضة ضد "صفقة القرن" والضم
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وكالة وفا
- 220 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل
- "محدث" إصابة 38 مواطنا خلال مواجهات مع الاحتل ...
- "التعاون" تختتم حملتي "فلسطين بتناديكم" و"كلن ...
- المالكي أمام مجلس الأمن: الضم لن يمر دون مواج ...
- نابلس: إغلاق ثلاث عيادات للأسنان لعدم الالتزا ..
حدث في مثل هذا اليوم
25 حزيران (يونيو)
- 2005م استشهاد الشاب الفلسطينيّ إياد الدويك (28 عاماً) من مدينة الخليل، ومقتل جنديّ صهيونيّ، في حادثة إطلاق نار قام بها جنود صهاينة بالقرب من جسر حلحول شمال الخليل.
- 2004م مجاهدو كتائب عزّ الدين القسام يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً عند مفرق إذنا قرب الخليل ، و يقتلون جنديّاً صهيونياً و يجرحون خمسةً آخرين أحدهم بجراحٍ خطرة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
- 1970م صدور مبادرة روجرز فيالخطوط الرئيسة الآتية:دعوة الفرقاء (مصر، الأردن، اسرائيل) إلى العمل تحت إشراف "يارينغ" (ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة) لإيجاد الخطوط التفصيلية اللازمة لتنفيذ القرار (242)، العودة لوقف إطلاق النار لمدة محددة تبدأ على الأقل من 1/7 وحتى 1/10/1970م، إعلان الفرقاء استعداهم لتنفيذ القرار (242) بكل أجزائه وتعيين ممثلين إلى مباحثات تعقد تحت إشراف "يارينغ"، اعتراف متبادل بين كل من مصر والأردن من جهة وإسرائيل من جهة أخرى بسيادة كل من الأطراف الثلاثة وسلامة كيانة الإقليمي واستقلاله السياسي، انسحاب اسرائيل من ارض احتلت في عام 1967 عملا بما جاء في قرار مجلس الأمن (242).
- 1921م تأسيس صحيفة "لسان العرب" في القدس لصاحبها ومحررها إبراهيم سليم النجار، وهي جريدة يومية سياسية أدبية مستقلة.
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