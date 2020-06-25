38 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

القدس المحتلة - الرأي

أصيب 38 مواطنا، مساء أمس الأربعاء، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها قدمت الاسعاف الأولي الميداني لـ9 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و22 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 بحروق، إضافة إلى 3 إصابات بالرضوض، خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين بشكل متعمد، ما أدى لإصابة 7 مواطنين من عائلة واحدة، إضافة إلى اصبتين بالحروق من منزل آخر احترق جزء منه بسبب قنابل الغاز الكثيفة.