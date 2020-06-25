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الصحة تجري (4000) عملية قسطرة قلبية خلال العام الماضي 2019

25 حزيران / يونيو 2020 08:45

الصحة تجري نحو (4000) عملية قسطرة قلبية خلال العام الماضي 2019
الصحة تجري نحو (4000) عملية قسطرة قلبية خلال العام الماضي 2019

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوي لوزارة الصحة الصادر عن مركز المعلومات الصحي الفلسطيني   زيادة في إجمالي عدد عمليات القسطرة القلبية التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي 2019،  حيث بلغت نحو (4000) عملية.
 وأشار التقرير الى إجراء نحو (2200) عملية في مجمع الشفاء الطبي، بينما بلغ عدد العمليات التي أجريت في مستشفى الاوروبي (1800) عملية.
من جهته، أوضح د. محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي أن برنامج عمل القسطرة القلبية في مستشفيات قطاع غزة ساعد على انخفاض نسبة الوفيات، وتطور كثيرا بحيث أصبح بالإمكان اجراء كثير من العمليات لم يكن من الممكن اجراؤها في مستشفيات غزة والتي تحتاج (الدعامات والشبكات وأجهزة تنظيم ضربات القلب).
ونوه د. حبيب أن مريض الذبحة أو الجلطة كان ينتظر أيام عدة لإجراء التحويلة الطبية للعلاج بالخارج، اما الان فيتم اجراؤها في الحال، موضحا حرص الوزارة على تعزيز الجراحات والخدمات والبرامج الطبية بتوفير مقومات استمرارها واستجلاب الوفود الطبية للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية المختلفة.
وذكر أن إجراء عمليات القسطرة داخل القطاع يوفر قاعدة بيانات جيدة ومفيدة تفتح المجال لدراسات ووضع توقعات تقديرية للتخطيط لما نحتاجه من تجهيزات ومستلزمات خلال السنوات التالية ليتم توفيرها.

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