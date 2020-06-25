"إسرائيل" تسجّل 532 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في أعلى معدل إصابات يسجل منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت وزارة الاحتلال أنه للمرة الثانية منذ التاسع من نيسان/أبريل، تسجل معدلات إصابة عالية خلال يوم واحد فقط والتي تجاوزت 460 إصابة.

وأظهرت معطيات صحة الاحتلال أن الإصابات حتى منتصف ليل الثلاثاء بلغت 448 إصابة، وهو أيضا أعلى معدل يسجل منذ 22 نيسان/أبريل.

وأجرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16990 فحصا لاكتشاف كورونا، وأظهرت النتائج أن 2.6% من الفحوصات موجبة، مع استمرار الارتفاع في الحالات المرضية.

وبلغ عدد الإصابات النشطة 5796 إصابة، وهي الإحصائيات الأعلى التي تسجل منذ الرابع من أيار/مايو الماضي، فيما سجلت 308 حالة وفاة.

وأحصت وزارة صحة الاحتلال عدد الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي، حيث بلغت 22044 إصابة.