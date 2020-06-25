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بعد وفاة اثنين بالسعودية

ارتفاع عدد وفيات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية لـ 158

25 حزيران / يونيو 2020 10:06

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم، وذلك بسبب فيروس كورونا إلى 158 حالة وفاة، بعد وفاة مواطنين اثنين من السعودية.

وأفادت الوزارة بوفاة المواطنَين خليل محمود خليل مشعل (51 عاما)، وزايد محمد زايد أبو عابد (76 عاماً)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية إلى 40.

وذكرت أن أعداد الإصابات ارتفعت إلى 2246 إصابة بعد تسجيل إصابة في جنوب أفريقيا، و5 إصابات في الولايات المتحدة. فيما ارتفعت أعداد حالات التعافي إلى 1262.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في جمهورية جنوب أفريقيا، ووصفت حالتها بالمستقرة.

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