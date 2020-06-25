"أونروا" تعلن قائمة ومواعيد وأماكن امتحان وظيفة معلم

غزة- الرأي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة عن القائمة النهائية للأسماء وأرقام الجلوس وأماكن انعقاد الامتحان الكتابي لوظيفة معلم في مختلف التخصصات لعام 2020 والتي ستنطلق السبت المقبل.

وقالت الوكالة، إنه يشترط على جميع المرشحين أن يصطحبوا معهم بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر عند الحضور للامتحان مع إحضار قلم رصاص وممحاة مع مراعاة الالتزام بكافة التعليمات.

وذكرت أنه نظرا للظروف الراهنة المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد 19 وحرصًا منها على سلامة المتقدمين وموظفيها والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، يرجى من المرشحين للامتحان التقيد بالتعليمات التالية وأخذها بجدية لتجنب أي عدوى محتملة:

1- يرجى من كل متقدم يشعر أنه متوعك صحيا إبلاغ دائرة الموارد البشرية قبل تاريخ انعقاد الامتحان وذلك لأخذ التدابير اللازمة كتخصيص لجنة منفصلة.

2- يرجى من كل متقدم الحضور بكمامته الخاصة ومناديل ورقية للاستخدام الخاص في حال العطاس أو السعال، وزجاجة مياه خاصة به وأي أدوات خاصة بالامتحان بما في ذلك أقلام وممحاة والآلات الحاسبة وفقا للتخصص ومتطلباته.

3- يرجى من المتقدمين التواجد في المدرسة محل انعقاد الامتحان الساعة 8:30 صباحا والتوجه فورا للقاعة وعدم الانتظار بالساحة لتجنب التجمهر.

4- يرجى العلم بأنه سيتم تقديم تعليمات الامتحان للمتقدمين في تمام الساعة التاسعة، وسيتم البدء في الامتحان في تمام 9:30 ولن يسمح بأي شكل من الأشكال لأي متقدم بدخول قاعة الامتحان بعد الساعة العاشرة.

5- يرجى من كل متقدم وضع بطاقة الهوية الأصلية أو جواز السفر الأصلي على حافة الطاولة الخاصة به وذلك ليتسنى للمراقب التحقق منها بسهولة.

6- يرجى من المتقدمين تسليم أوراق الإجابة واحدا تلو الآخر لتجنب التزاحم و مغادرة المدرسة فورا بعد تسليم ورقة الإجابة للمراقب.

7- يرجى من المتقدمين في كل الأحوال عدم التجمهر والمحافظة على مسافة معقولة من الآخرين وكذلك اتباع ممارسات النظافة الشخصية العامة وذلك لتجنب أي عدوى محتملة.

وأكدت الوكالة، أنها تتوقع من المتقدمين التعاون و إظهار حس عالٍ من المسئولية والجدية تجاه الإجراءات المذكورة وأي متطلبات ضرورية للمحافظة على الصحة العامة والحول دون أي عدوى محتملة لفيروس كوفيد 19 على وجه الخصوص.

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