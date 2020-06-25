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الاحتلال يهدم منزلين قيد الانشاء شمال القدس

25 حزيران / يونيو 2020 10:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين يضم كل منهما طابقين قيد الإنشاء، في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي البقعة من البلدة، وهدمت مبنى قيد الإنشاء مكونا من طابقين قيد الانشاء بمساحة 200 متر مربع لكل طابق يعود للمواطن سائد الخطيب.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت حي النجمة وهدمت مبنى آخر من طابقين بمساحة 150 مترا مربعا لكل طابق، تعود ملكيته للمواطن علاء علقم من مخيم شعفاط.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت أمس الأربعاء أربعة منازل في بيتونيا وبيت سيرا وبيت حنينا والطيرة.

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