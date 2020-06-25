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وفق آلية جديدة لضمان سلامة المستفيدين

بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة بغزة السبت

25 حزيران / يونيو 2020 12:02

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة السبت المقبل حتى الخميس.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الخميس، إنه سيتم صرف المنحة للأسر التي استلمت أقل من 11 مرة، ومن استلمت 11 مرة وعندها 3 أفراد فأكثر، مؤكدةً عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وذكرت أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارتي الصحة والداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين، والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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